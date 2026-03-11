Создано сверхдешевое оружие против БПЛА

Ученые разработали первый в мире высокомощный микроволновый излучатель, который можно использовать в качестве оружия для борьбы с дронами. По своей сути, излучатель генерирует сильнейшее магнитное поле. Технология стала достаточно экономически эффективной, чтобы ее можно было применять против беспилотников в ситуациях, связанных с обеспечением общественной безопасности.

Система защиты от дронов

Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов, пишет South China Morning Post (SCMP). Излучатель генерирует сильнейшее магнитное поле.

Новая система микроволновой защиты от роя дронов предназначена для городской полиции. По информации CCTV, инженеры снизили эксплуатационные расходы системы противодействия дронам с помощью микроволн высокой мощности (HPM) до нескольких юаней за один выстрел, что делает ее экономически выгодным вариантом для применения в полицейских целях. Запуск городской полицейской системы микроволновой защиты от роя дронов ознаменовал дальнейшее снижение стоимости и повышение доступности технологии HPM по мере ее распространения в гражданских областях.

Комплекс разработан государственной компанией 081 Electronics Group. Сама система объединяет радиолокационные и электрооптические средства обнаружения с крупной плоской антенной, установленной на восьмиколесном грузовике. Установка может либо слабо подавлять дроны с помощью помех, либо быстро выводить их из строя мощными микроволнами, перегревая и разрушая микросхемы и металлические элементы, что приводит к сбою.

Unsplash - Yuhan Chang Инженеры разработали дешевую микроволновую «убийцу» дронов

Инженер 081 Electronics Group Сюн Годун (Xiong Guodong) сообщил телеканалу CCTV, что HPM отличается высокой экономической эффективностью, поскольку для работы ему требуется только электроэнергия. В традиционных системах противовоздушной обороны (ПВО) каждый снаряд или ракета могут стоить десятки тысяч юаней и более.

«Стоимость чрезвычайно низка. Всего несколько–десяток юаней могут обеспечить поражающий эффект, на который раньше требовались сотни тысяч, но который часто оказывался неэффективным», — сказал CCTV инженер компании-разработчика Сюн Годун.

Системы HPM также имеют преимущества перед лазерным оружием направленной энергии, еще одной дешевой и экологически чистой технологией, которая выигрывает от питания от электричества. В то время как лазеры могут поражать только одну цель за раз, системы HPM обеспечивают покрытие всей площади, что делает их эффективными против массированных атак роями дронов.

Freepik - evening_tao Художественная арка, китайский классический архитектурный стиль

В материале отмечается, что речь идет не только о противодействии военным беспилотникам в 2026 г. Дроны, по мнению экспертов SCMP, все чаще используются и в криминальной деятельности, в частности для доставки наркотиков в тюрьмы.

Противодронная система в США

В США создали оружие, которое способно сбивать десятки дронов за раз, писал CNews. В сентябре 2025 г. микроволновая система Leonidas уже сбила 49 дронов за один импульс.

Разработчиками Epirus во время последних тестирований своей системы Leonidas уничтожили в общей сложности 61 дрон. Для ликвидации беспилотников система использует высокоэнергетические микроволны, из-за чего происходит отключение бортовой электроники беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Со слов разработчиков, оружие разработано на полупроводниках, в основе которых — нитрид галлия (GaN). Полупроводниковый материал GaN , из которого изготавливается большинство типов современных светодиодов, также изделия из него применяются в базовых станциях мобильной связи. Но с 2020 г. для GaN открылось новое применение — из него изготавливают силовые транзисторы, применяемые в альтернативной энергетике, электротранспорте и даже в бытовых зарядных устройствах.

Основным достоинством новой системы Leonidas считается ее способность одновременно поражать группы дронов и создавать безопасные зоны для охраны важных объектов. Устройство функционирует в непрерывном режиме без риска перегрева.

Беспилотники в криминальном мире

Супружеская пара в Великобритании использовала дроны-грузовики для регулярной доставки наркотических веществ, табака и телефонов в тюрьмы. Прибыль достигала 60 тыс. евро с каждой удачной адресной доставки.

Наркокартели в Колумбии используют дроны для сброса взрывчатки на полицейские патрули. С апреля 2024 по середину 2025 г. зафиксировано более 320 таких атак. Погибло 17 правоохранителей, более двух сотен ранено.

Преступные группировки в Ирландии начали ликвидировать конкурентов с помощью китайского DJI Mavic с самодельными взрывными устройствами. Это первый задокументированный случай использования дрона-бомбардировщика в криминальных разборках мирной страны.

В Мексике аналитики Military Times фиксируют самое масштабное использование дронов как оружия. С 2020 по середину 2023 г. зарегистрировано 605 атак. Но если в 2020 г. таких случаев было пять, то только за первое полугодие 2023 г. — уже 260.