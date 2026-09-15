Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Дипфейки устраиваются на работу — это уже не сюжет фантастического романа, а вполне практический способ проникновения в компанию через HR-департамент. Ещё в 2022 году ФБР публично предупреждало: злоумышленники используют дипфейки и украденные персональные данные для откликов на удалённые вакансии, особенно в ИТ, разработке и на позициях с доступом к персональным, финансовым и корпоративным данным, а также к проприетарной информации. В 2025 году сообщилось, что северокорейские агенты, выдающие себя за ИТ-специалистов, используют искусственный интеллект и технологии подмены лица во время видеоинтервью, чтобы скрыть свою личность. После трудоустройства они получают доступ к внутренним системам компаний, копируют исходный код, похищают данные и даже переходят к вымогательству: заплатите, или конфиденциальная информация окажется в сети.

В июньском релизе 2025 года Департамент юстиции США описал одну из таких схем: злоумышленники скомпрометировали личности более чем 80 американцев, устроились более чем в 100 компаний, включая Fortune 500, и получили доступ к конфиденциальным данным и исходному коду. Общий ущерб составил не менее $3 млн только по сопутствующим расходам и потерям. Отдельно упоминался эпизод с кражей криптоактивов более чем на $900 тыс. после трудоустройства под поддельной личностью.

В феврале 2026 года Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России также сообщило об инцидентах, когда мошенники создают фальшивые аккаунты известных в регионах должностных лиц. В роликах, созданных с помощью ИИ, они имитируют жесты и голоса реальных людей. Так злоумышленники уже подделали Telegram-аккаунты главы Ярославского муниципального округа Алексея Михайлова и мэра Рязани Бориса Ясинского.

По информации МВД, в 79% дипфейков, используемых для мошенничества в России, фигурируют образы госслужащих. Инциденты с поддельными личностями для трудоустройства пока только набирают обороты — Россия в этом смысле повторяет глобальный тренд. Но компании предпочитают не афишировать такие случаи из-за репутационных рисков.

Как нанимают тех, кто никогда не существовал

Обычно схема выглядит так: злоумышленник проходит интервью под чужой или синтетической личностью, получает удалённый доступ, а затем начинает копировать код, выгружать данные и шантажировать компанию. Такие «сотрудники» могут сначала требовать выкуп за неразглашение, а затем всё равно продавать похищенные материалы, например копии репозиториев или корпоративные данные. Надеяться на соблюдение договорённостей в такой ситуации бессмысленно: юридические нормы для шантажистов не работают, а верить мошенникам на слово — заведомо плохой сценарий.

Инцидент с попыткой найма дипфейка произошёл в компании Vidoc Security: сооснователь Давид Мочадло заподозрил, что перед ним ИИ-кандидат, и попросил его поднять руку. Кандидат отказался, после чего интервью завершили.

Мошенник использует искусственный интеллект во время собеседования на должность в компании Vidoc Security

По словам Мочадло, это был уже второй подобный случай. После повторного инцидента компания ввела очные интервью на финальном этапе.

В пресс-релизе Pragmatic Engineer описан случай из практики польской ИИ-компании, которая столкнулась с двумя кандидатами, созданными с помощью дипфейков. Интервьюеры заподозрили, что обеими личностями управлял один и тот же человек. Особенно это стало заметно во время второго технического собеседования, когда уверенность кандидата резко выросла — вероятно, потому, что он уже успел ознакомиться с форматом интервью и вопросами, используя другой дипфейк.

Ещё один пример — Гонконг, где сотрудник финансового подразделения международной компании после видеоконференции с дипфейком в роли CFO и другими фальшивыми участниками перевёл HK$200 млн (около US$25,6 млн). South China Morning Post со ссылкой на полицию писала, что все участники звонка, кроме жертвы, были цифровыми реконструкциями реальных сотрудников, созданными на основе публичных видео- и аудиоматериалов.

По оценке Gartner, к 2028 году каждый четвёртый соискатель работы будет использовать фальшивые данные. Такой сценарий становится всё более вероятным по мере развития ИИ-технологий и роста их доступности.

Как работает подмена лица и голоса в реальном времени в 2026 году

За последние два года дипфейк-технологии упростились и стали доступнее. Если раньше для качественной подмены лица или голоса требовались серьёзные навыки, мощное оборудование и много времени на подготовку, то теперь ситуация изменилась. В совместном документе американских ведомств говорится, что появились более быстрые и гибкие способы генерации изменённого видео в реальном времени. Проще говоря, сегодня подделать внешность человека на видеозвонке гораздо легче, быстрее и дешевле, чем ещё год назад. И эти технологии продолжают совершенствоваться.

То же касается и голоса. Современные системы синтеза речи уже умеют довольно точно воспроизводить особенности конкретного человека, даже если для обучения у них есть всего несколько секунд исходной записи. Это значит, что злоумышленнику больше не нужно собирать часы аудио и видео, чтобы создать убедительный образ. Во многих случаях достаточно короткого фрагмента из ролика в соцсетях, интервью, подкаста или публичного выступления.

Барьер входа в такие атаки резко снизился. Упала не только стоимость инструментов, но и требования к навыкам. Теперь для создания убедительного ИИ-аватара нужно меньше исходных данных, времени и технической экспертизы. При этом качество подделок в реальном времени выросло настолько, что на обычном видеоинтервью неподготовленный рекрутер может просто не заметить подвоха.

Показателен пример из исследования Unit 42. Специалист компании решил проверить, насколько сложно сегодня создать фальшивую личность для прохождения онлайн-собеседования. У него не было серьёзного опыта в обработке изображений и глубоких знаний о дипфейках. Он использовал обычный домашний интернет, видеокарту GTX 3070 2020 года выпуска и бесплатные инструменты. В результате на создание синтетического кандидата ему понадобилось всего 70 минут. То есть подобные схемы больше не требуют команды инженеров или дорогой лаборатории — достаточно не самой новой техники и открытых сервисов.

При этом у дипфейков в реальном времени всё ещё есть слабые места. Системе бывает трудно сохранять стабильность изображения от кадра к кадру: лицо может слегка «плыть», дёргаться или выглядеть неестественно при движении. Сбои возможны и при частичном перекрытии лица — например, если человек проводит рукой перед камерой, надевает очки, поворачивается или меняет ракурс. Проблемы возникают и при резкой смене освещения: когда экран становится ярче, человек наклоняется к окну или в кадре меняется свет. В такие моменты синтетическое изображение может вести себя неестественно. Пока что при внимательном интервью и дополнительных проверках дипфейки ещё можно распознать, но с каждым месяцем раскусить подмену всё сложнее.

Две стороны одной медали: сценарии атаки и защиты

Инструменты синтетической маскировки используются не только для атак, но и для защиты. Специалист по конкурентной разведке или проверке контрагентов может применять их, чтобы выявлять токсичных продавцов, агрессивных посредников и серых подрядчиков, не раскрывая при этом собственную внешность, голос и биометрические данные. В таком случае цель — не выдать себя за другого человека ради обмана работодателя, а защитить себя от утечки данных, преследования или попыток деанонимизации.

В 2024 году Public Media Alliance описывала кейсы, в которых медиаорганизации использовали ИИ-инструменты для защиты личности журналистов и источников. В частности, France Télévisions применяла такие технологии, чтобы скрыть лица участников документального проекта, когда их безопасность могла оказаться под угрозой. Организация объясняла эту практику как способ сохранить анонимность в условиях, когда традиционное размытие лица и искажение голоса уже можно обойти современными средствами обработки.

Похожий пример приводит LatAm Journalism Review в материале о Венесуэле. Там независимые медиа использовали ИИ-аватары не для дезинформации, а для защиты журналистов и активистов на фоне репрессий и ограничений свободы слова. Один из участников проекта объяснял, что задача таких аватаров — сохранить личность и безопасность реальных журналистов.

Zoom официально описывает аватары как способ заменить лицо 3D-персонажем, который повторяет движения головы и мимику пользователя. Компания указывает, что изображения лица при использовании этой функции не покидают устройство, не сохраняются и не отправляются в Zoom, а сама функция не использует распознавание личности и не определяет, кто именно находится перед камерой. Иными словами, крупная корпоративная платформа уже легализует саму идею синтетической самопрезентации как инструмента коммуникации, а не преступления.

ИИ-аватар сам по себе не является ни доказательством злого умысла, ни чем-то заведомо недопустимым. Вопрос всегда в целях. Когда синтетическая маска используется, чтобы скрыть реальную личность журналиста, исследователя или специалиста в рискованной сфере, это инструмент приватности и безопасности. Когда та же технология применяется, чтобы пройти собеседование под чужой или вымышленной личностью, получить оффер и доступ к внутренним системам, это уже инструмент обмана.

Хотя сама технология нейтральна, рекрутерам, CISO и менеджерам больше нельзя доверять только лицу на экране. Нужны дополнительные уровни проверки личности, понимание признаков синтетической подмены и осознание того, что ИИ-мимикрия уже стала частью корпоративной реальности.

Что делать HR-отделам прямо сейчас? 8 рекомендаций по защите от дипфейков

Gartner сообщает, что по итогам опроса 2Q25 среди 3000 кандидатов 6% признались в мошенничестве на интервью — то есть либо выдавали себя за другого человека, либо просили пройти интервью вместо них. Gartner также прогнозирует, что к 2028 году каждый четвёртый кандидатский профиль в мире может оказаться фейковым. При этом 39% кандидатов уже используют ИИ при отклике на вакансию.

На этом фоне HR и ИБ должны смотреть на найм как на потенциальную точку атаки. Защита должна начинаться не после инцидента, а ещё на стадии оффера.

Так что же делать?

Проверять личность не один раз, а на нескольких этапах. ФБР рекомендует внедрять процедуры подтверждения личности во время интервью, при онбординге и на протяжении работы удалённого сотрудника. Иначе компания рискует нанять убедительного кандидата на первом звонке, а заметить подмену уже после выдачи техники и доступа к репозиториям и корпоративным системам. Сверять документы с цифровым следом.Цифровой след — это совокупность профилей, контактов, портфолио, публичной активности и профессиональных связей человека. Имеет смысл сопоставлять фото, адреса, телефоны, email, данные из резюме, соцсетей и платёжных платформ, а также искать повторяющиеся контактные данные и одинаковые фрагменты резюме у разных кандидатов. Полезно дополнительно проверять профессиональные соцсети: дату создания профиля, последнее обновление, сведения о верификации. Если человек заявляет о многолетней карьере, а профиль создан недавно и почти не связан с прежними работодателями, это повод для более глубокой проверки. По возможности переводить финальную верификацию в офлайн. Лучше назначать личные встречи для получения техники, физической идентификации и других очных этапов, особенно если речь идёт о чувствительных ролях. Если очная встреча невозможна, стоит усилить видеопроверку: не использовать размытый фон, просить показать окружающее пространство или вид из окна и сопоставлять это с местоположением, указанным в документах. Если кандидат утверждает, что давно живёт в конкретном городе или стране, можно задать несколько уточняющих бытовых вопросов о районе, транспорте и повседневной жизни. Добавлять в интервью действия, сложные для дипфейк-систем. Исследование Unit 42 показывает, что у дипфейков в реальном времени есть характерные слабые места: проблемы с временной согласованностью изображения, ошибки при частичном перекрытии лица, сложности с быстрой адаптацией к освещению и артефакты при резких движениях головы. На практике это значит, что во время интервью можно попросить кандидата ненадолго повернуться в профиль, слегка изменить угол камеры, переместиться так, чтобы свет в кадре изменился, или выполнить простой жест. Именно в таких ситуациях синтетическая маска чаще всего даёт сбой. В УБК МВД РФ также советуют обращать внимание на неестественную интонацию речи, слишком редкое моргание и нетипичные просьбы. Следить за синхронностью речи и видео. При дипфейк-собеседованиях нередко возникают жалобы на рассинхрон между движением губ и речью. Интервьюеру стоит смотреть не только на содержание ответов, но и на то, совпадает ли речь с мимикой, не «плывёт» ли лицо при движении, не выглядят ли края лица неестественно при смене освещения и не возникает ли ощущения, что голос существует отдельно от изображения. Ограничить доступ новым сотрудникам по принципу минимально необходимого. В первые недели человек должен получать только те права и доступы, которые нужны ему для старта работы. Всё остальное следует открывать постепенно, после дополнительных этапов проверки. Это особенно важно, потому что именно сразу после найма злоумышленники стремятся получить максимум данных, кода и доступа к внутренней инфраструктуре. Нулевое доверие должно начинаться в первый рабочий день, а не после первой утечки. Наладить сотрудничество между HR и ИБ. Unit 42 подчёркивает, что защита от кампаний с синтетическими личностями требует тесного взаимодействия рекрутинга и службы безопасности на всём протяжении найма и трудоустройства. Для HR это означает обязательную камеру на интервью, запись сессий при наличии надлежащего согласия, проверку подлинности документов, подтверждение, что перед камерой находится реальный человек, а не запись или синтетический аватар, и обучение интервьюеров признакам подмены. Для ИБ — проверку IP-адресов заявок, поиск анонимизирующей инфраструктуры, выявление VoIP-номеров, контроль виртуальных веб-камер на корпоративных устройствах, многофакторную аутентификацию и мониторинг аномальной сетевой активности после выхода сотрудника. Перед внедрением таких мер их стоит проверить на соответствие локальному законодательству вместе с юристами компании. Строить многоуровневую стратегию снижения рисков. Важно заранее определить прозрачные правила использования ИИ кандидатами, усилить проверку биографии и опыта, применять риск-ориентированный мониторинг и встроить подтверждение личности и сигналы об аномалиях прямо в рекрутинговые процессы. Иначе рынок труда всё быстрее будет превращаться в среду, где компания проверяет уже не человека, а тщательно собранную синтетическую идентичность.

Выводы

Главная ошибка компаний сегодня — воспринимать риск дипфейков как что-то редкое, дорогое и слишком сложное для массового применения. Факты показывают обратное: инструменты стали доступнее, рынок труда — уязвимее, а мошенничество на интервью — заметно более распространённой проблемой, чем ещё недавно казалось. Поэтому защита должна строиться по многоуровневой модели: проверка личности на нескольких этапах, анализ цифрового следа, очная или усиленная видеоверификация, простые антидипфейк-проверки, ограничение доступа в первые недели и тесная связка HR с ИБ. Только так компания может выявить синтетическую личность до того, как та получит доступ к коду, данным и внутренним системам.

«ИИ-мимикрия стала частью корпоративной реальности: её используют и для атаки, и для защиты. Для безопасника, HR и руководителя вопрос уже не в том, существует ли риск, а в том, умеет ли компания распознавать синтетическую личность до того, как она получит доступ к коду, данным и процессам. На курсе “Кибердетектив 2.0” CyberYozh Academy студенты осваивают ИИ-мимикрию как инструмент конкурентной разведки, а в программе “Анонимность 3.0” учатся создавать полноценный ИИ-аватар для защиты реальной личности».