Готовится к запуску первый в мире коммерческий сверхзвуковой беспилотник

Представители компании Sichuan Lingkong Tianxing Technology из КНР заявили, что в 2026 г. первый полет совершит созданный ими БПЛА, который будет летать на высоте около 20 км со скоростью, превышающую скорость звука в четыре раза. Предназначен он не для военных, а для коммерческих целей.



Планы китайского стартапа

Китайский стартап Sichuan Lingkong Tianxing Technology заявил, что его сверхбыстрый беспилотник, способный развивать скорость, в четыре раза превышающую скорость звука, совершит свой первый полет в 2026 г., пишет издание South China Morning Post.

Дрон назвали Cuantian hou, в честь мифологического Царя обезьян. Его имя означает «парящая каменная обезьяна». Cuantian hou весит 1,5 тонны и имеет длину семь метров, оснащен двумя детонационными двигателями. Он может достигать крейсерской скорости 4,2 маха на высоте 20 км и предназначен для коммерческих целей.

В 2030 г. компания планирует также запустить гиперзвуковой пассажирский самолет Da Sheng.

Гиперзвуковые технологии Китая

Осенью 2024 г. Telegram-канал @china3army писал об успехе испытательного полета гиперзвукового самолета компании Sichuan Lingkong Tianxing Technology Co. Как сказано в сообщении, инженеры использовали аэродинамическую компоновку с высоким подъемным сопротивлением, которая может поддерживать эффективные летные характеристики в таких условиях, обеспечивая более экономичный и комфортный полет.

Kandinsky Kandinsky Сверхзвуковой беспилотник в представлении нейросети

Хорошо показали себя управление, аэродинамика и термозащита. Во время полета поверхность самолета постоянно подвергается аэродинамическому нагреву, температура может превышать 1000°С.

Сверхзвуковые технологии стали важнейшим компонентом военной техники и уже начали проникать в коммерческий сектор.

В марте 2024 г. South China Morning Post освещал испытания военного китайского сверхзвукового беспилотника, показавшего, по данным газеты, превосходящую аэродинамическую эффективность по сравнению с американским F-22, единственным истребителем в вооруженных силах США, способным совершать сверхзвуковой полет или длительный полет на сверхзвуковой скорости. Подробности о характеристиках аппарата не сообщались.

В декабре 2024 г. издание The War Zone опубликовало секретную информацию о китайском военном дроне, способном развивать скорость до семи махов. Его запуск осуществляется с борта БПЛА или высотного аэростата, длина составляет примерно 10,8 м, размах крыла - почти 4,5 м, вес без полезной нагрузки составляет одну тонну, максимальный взлетный вес с нагрузкой — четыре тонны.

БПЛА в стратосфере

В России тоже разрабатывается беспилотник, как писал CNews в декабре 2024 г., для полетов на больших высотах — порядка 18–25 км Это примерно так же зона, для которой предназначен Cuantian hou. Но его скорость будет 120–140 км/час.

Аппарат приводится в движение четырьмя электрическими двигателями мощностью 7,4 кВт, использующими солнечную энергию. У него нет проблемы перегрева, он будут оснащены модулями обогрева, чтобы исключить обледенение.

Масса стратосферного БПЛА составит 315 кг, размах крыла — 40 м, возможная полезная нагрузка - до 40 кг. Управлять аппаратом будет бортовой компьютер с искусственным интеллектом.

Опытная эксплуатация изделий стартует в конце 2025 г. — начале 2026 г. С их помощью можно оперативно развертывать временные сети связи и интернета и раздавать интернет вещей на объектах, удаленных от центральной инфраструктуры, таких как вахтовые рабочие поселки, полевые научные экспедиции или места стихийных бедствий.