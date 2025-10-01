Тайвань отвергает сделку по производству чипов в США несмотря на угрозы драконовских пошлин

Власти Тайваня не согласятся на сделку с Соединенными Штатами, согласно которой половина всего производства полупроводников будет производиться на острове, а другая половина — в США. В сентябре 2025 г. министр торговли США заявил американскому, что Вашингтон предложил Тайбэю разделить производство чипов в соотношении 50% на 50%. Ранее Тайваню угрожали вводам пошлин под 100%.

Неприемлемые условия

Тайвань не согласится на сделку с Соединенными Штатами по производству половины всех полупроводников в стране, пишет Reuters. В октябре 2025 г. тайваньские чипы играют ключевую роль в быстрорастущей индустрии искусственного интеллекта (ИИ).

28 сентября 2025 г. министр торговли США Говард Латник (Howard Lutnick) сообщил телеканалу News Nation о предложении Вашингтона, согласно которому производство чипов должно быть разделено в соотношении 50% на 50% между Тайванем и Соединенными Штатами.

Администрация США намеревалась достичь своих целей через проверенный метод таможенного регулирования. Представитель американских властей также намекнул, что реформа затронет тайваньские компании-производителей, в первую очередь Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая уже строит в Аризоне комплекс по производству чипов, о чем писал CNews.

Unsplash - Thomas Tucker Тайвань отвергает сделку с США по производству чипов в соотношении 50 на 50

TSMC — тайваньская компания, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий. Она основана в 1987 г. правительством Китайской республики и частными инвесторами. В числе клиентов – компании AMD, Apple, Qualcomm, Nvidia, MediaTek и многие другие основные игроки глобального рынка процессоров.

Однако тайваньские власти решили не принимать это предложение, отметив важность сохранения текущей структуры производства. Де-факто тайваньский вице-премьер Чэн Ли-цзюнь (Cheng Li-chiun), которая ведет переговоры с Вашингтоном по поводу таможенных тарифов, заявила представителям прессы по своему возвращению на остров в октябре 2025 г. , что она не обсуждала идею о переносе половины производства чипов в США во время переговоров с американской стороной. «Мы не только не обсуждали этот вопрос во время последнего раунда переговоров, но никогда бы не согласились на подобные условия», — заявила тайваньская чиновница.

Американские угрозы

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил 6 августа 2025 г., что введет 100% пошлины на импорт полупроводников и микросхем, но не для компаний, которые строятся в США: «Если вы строите в Соединенных Штатах Америки, плата не взимается. Даже если вы строите, но пока не производите», о чем писал CNews.

Ухудшение переговоров

Импорт тайваньской продукции в США сейчас облагается пошлиной в 20%, но в случае желания властей США ускорить локализацию производства чипов на своей территории ставка может значительно вырасти. TSMC уже обязалась при администрации Дональда Трампа инвестировать $165 млрд в развитие производства чипов в США.

По информации Reuters, власти Тайваня стремятся сохранить более мягкие таможенные пошлины на свою продукцию и ведут активные переговоры. Вице-премьер острова Чэн Ли-цзюнь сообщила, что последний раунд переговоров принес определенный прогресс.

Китайское расследования

В январе 2025 г. китайские власти сообщили о планах расследовать утверждения о демпинге и субсидиях американских производителей чипов. Bloomberg уточняет, что антидемпинговое расследование продлится около года, с возможностью продления на полгода.

В начале августа 2025 г. британская газета Financial Times написала, что Китай в рамках торгового соглашения с США хочет добиться ослабления американского контроля над чипами с высокопропускной памятью. В конце августа американский президент США Дональд Трамп пригрозил странам введением дополнительных пошлин и экспортных ограничений на передовые технологии и полупроводники в ответ на цифровые налоги. По его словам, цифровые налоги возмутительно потворствуют крупнейшим технологическим компаниям Китая.

В сентябре 2025 г. китайские власти начали два расследования в отношении американского полупроводникового сектора, писал Bloomberg. В материале сказано, что Министерство торговли Китая объявило о старте антидемпингового расследования по поводу аналоговых микросхем, которые производят компании Texas Instruments и Analog Devices. Кроме этого, организовано разбирательство по поводу дискриминационных мер США в отношении китайского сектора чипов.

Действия Пекина связаны с недавними запретами и ограничениями на китайские интегральные схемы, включая меры экспортного контроля. «Эта протекционистская практика подозревается в дискриминации Китая и является сдерживанием и подавлением развития Китаем передовых компьютерных чипов и высокотехнологичных отраслей, таких как искусственный интеллект», — говорится в сообщении.