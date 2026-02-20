ИТ-гигант заставляет руководителей использовать ИИ, угрожая оставить без продвижения

Консалтинговая ИТ-компания Accenture спешит с внедрением искусственного интеллекта. Чтобы поторопить сотрудников она не стесняется использовать угрозы и притеснения, например, лишение возможности получить продвижение по службе.



Стратегия клиентоориентированности

Заместители директоров и старшие менеджеры консалтинговой компании Accenture получили внутреннее электронное письмо, в котором говорится, что им необходимо регулярно использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Кандидатуры тех, кто делать этого не будет, не будут рассматриваться при принятии решений о повышении в должности, выяснила Financial Times.

Внедрение новейших технологий требуется для «наиболее эффективного обслуживания наших клиентов», пояснил CNBC представитель Accenture. В этом заключается стратегия компании, добавил он — «быть самыми клиентоориентированными, использующим искусственный интеллект».

Новая политика не затронет только сотрудников Accenture в 12 европейских странах, а также для сотрудников подразделения, занимающегося контрактами с правительством США. Всего Accenture работает в более чем 120 странах мира, как указано на ее сайте, оказывая помощь клиентам в цифровой трансформации и внедрения ИТ-решений.

Уволить легче, чем обучить

Сотрудникам Accenture, занимающим более низкие позиции грозит и вовсе увольнение. В сентябре 2025 г. Accenture представила стратегию реструктуризации, которая предполагает, что персонал, не способный пройти переподготовку по ИИ, будет уволен.

Accenture Все сотрудники Accenture должны срочно обучиться и начать использовать ИИ

Отчитываясь по итогам финансового года генеральный директор компании Джули Свит (Julie Sweet) рассказала, что обучение по основам генеративного ИИ прошли 550 тыс. работников. Это значит, что 220 тыс., не переучились на тот момент, так как в общей сложности в Accenture работает 780 тыс.

Свит также заявила, что повышение квалификации приходится проводить в очень сжатые сроки и, если это не удается, «мы вынуждены увольнять людей, чтобы привлечь больше специалистов с необходимыми навыками».

Зато «инвестиции в ИИ окупаются», как сказала Свит. В последние месяцы компания Accenture объявила о ряде контрактов с разработчиками ИИ на предоставление доступа к их инструментам и обучение, например с OpenAI, Anthropic, Palantir.

Остаются только те, кто приносит прибыль

В марте 2023 г. CNews писал, что Accenture приняла решение о масштабном сокращении штата (на 19 тыс. человек) в связи с макроэкономическими условиями, к которому подошла с максимальным прагматизмом. Компания решила выставить на улицу только тот персонал, который непосредственно не участвует в приросте дохода компании — (individuals in non-billable corporate functions ). К таковым можно отнести, например, весь административный ресурс, обслуживающий персонал (уборка офисов и пр.) или юристов.

В марте 2022 г. Accenture одной из первых объявила о своем уходе из России, оставив в состоянии неопределенности всех сотрудников своего российского офиса, коих на тот момент насчитывалось около 2,3 тыс. человек. Через несколько месяцев ситуация разрешилась. С середины сентября 2022 г. бывшее российское подразделение Accenture получило независимость от головного офиса и стало работать под названием Axenix («Аксеникс»).