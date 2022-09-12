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Российский Accenture объявляет о смене бренда на AXENIX

Российская консалтинговая технологическая компания, ранее входившая в международную сеть Accenture, будет работать под новым брендом AXENIX («Аксеникс»). Ключевые принципы и правила работы AXENIX не изменятся: компания будет нацелена на создание ценности для клиентов и развитие международного опыта, предоставление услуг высокого качества, создание и поддержку надежного партнерства, привлечение лучших талантов для бизнеса и развитие командного духа. Об этом CNews сообщили представители AXENIX.

«Новое название создано при участии наших сотрудников. Оно частично включает название птицы Феникс и отсылает к идее сохранения преемственности, возрождения и нового этапа в жизни компании. Нам удалось сохранить блестящую профессиональную команду, которая глубоко понимает отраслевую специфику и может нестандартно смотреть на бизнес клиентов, чтобы предложить неординарные решения. AXENIX сочетает в себе международный опыт и методологии, высокие стандарты качества услуг и глубокое понимание потребностей российского бизнеса», — сказал Вартан Диланян, генеральный директор AXENIX в России.

На сегодняшний день в офисах и центрах разработки AXENIX в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Алматы работает около 2000 сотрудников. Открыты более 150 новых вакансий по таким направлениям, как аналитика данных, информационная безопасность, отраслевой консалтинг, внедрение и развитие автоматизированных банковских систем и др. Компания сохранила тот же уровень заработной платы, медицинские страховки для сотрудников и членов их семей, а также все возможности по обучению, сертификации и карьерному наставничеству. Каждый из сотрудников компании получил антикризисную выплату в размере трех окладов.

Компания планирует развивать как направления, исторически сложившиеся в рамках работы в сети Accenture, так и новые — в частности, связанные с импортозамещением технологий в российском бизнесе. AXENIX сохранила и развивает накопленную за 30 лет работы в России экспертизу, знания, культуру, сотрудничество с клиентами и репутацию на рынке.

В настоящее время в компании работает пять департаментов: «Технологии и системная интеграция», «Стратегический и технологический консалтинг», «Потребительские товары, ритейл и фарминдустрия», «Финансовый сектор» и «Природные ресурсы».

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«Долгие годы мы были надежным партнером для наших клиентов – мы продолжим этот путь, помогая клиентам в это непростое время. Сегодня перед нами стоят очень амбициозные задачи — несмотря на турбулентность, мы гарантируем результат в каждом конкретном проекте», — сказал Вартан Диланян.

В апреле 2022 г. российская практика компании была передана в 100% собственность российскому руководству и стала полностью независима от международной сети Accenture. Одним из требований такой передачи было переименование компании в течение одного месяца после завершения сделки. В связи с этим, на данный момент компания временно действует под юридическим наименованием ООО «Акстим» и планирует со временем осуществить регистрационные действия по переименованию компании в соответствии с новым брендом.

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