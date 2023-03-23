Сбежавший из России международный ИТ-гигант Accenture уволит 19 тыс. сотрудников, которые не приносят деньги

Accenture сократит штат на 19 тыс. человек, уволив сотрудников, которые напрямую не помогают компании в росте выручки — административный ресурс и пр. Всего будет уволено около 2,5% штата компании, который раздулся почти до 740 тыс. человек.

Почти рекорд

Международная консалтинговая ИТ-компания Accenture оставит без работы 19 тыс. человек, пишет TechCrunch. Люди лишатся работы во всех странах присутствия компании, поэтому Россию это никак не коснется — Accenture сбежала из страны еще в марте 2022 г.

Увольнение 19 тыс. человек — это почти рекорд для мировой ИТ-отрасли за последний год. Хуже других в этом плане себя показала лишь Amazon, которая сперва лишила работы 11 тыс. человек, а затем устроила еще две волны, уволив в сумме 28 тыс. человек. Для сравнения, Microsoft сократила штат на 11 тыс. человек, а миллиардер Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) уволил 13 тыс. человек.

К столь массовому сокращению штата руководство Accenture подошло с максимальным прагматизмом. Оно выставит на улицу только тот персонал, который непосредственно не участвует в приросте дохода компании — (individuals in non-billable corporate functions ). К таковым можно отнести, например, весь административный ресурс, обслуживающий персонал (уборка офисов и пр.) или юристов.

Комариный укус для слона

19 тыс. человек — это население множества российских провинциальных городов. Но Accenture как бизнес едва ли пострадает от ухода столь внушительного числа сотрудников, поскольку за 34 года существования как отдельной компании она раздула свой штат приблизительно до 738 тыс. человек (данные Accenture на 30 ноября 2022 г.). Из них 10 тыс. человек — это разного рода руководители. Только за период с февраля 2022 по февраль 2023 гг. компания приняла на работу около 38 тыс. специалистов в различных областях, чтобы справиться с резко возросшим спросом на ее услуги, пишет TechCrunch.

Фото: Accenture Крупная компания всегда играет по-крупному. Даже в увольнения

В итоге Accenture отправит искать новую работу лишь 2,5% своего персонала. Сделает она это не сразу — весь процесс растянется на полтора года.

Теперь, чтобы побить общемировой рекорд по количеству увольнений в ИТ-сфере, ей нужно обогнать корпорацию IBM. Этому ИТ-гиганту, например, ничего не стоит уволить сотню тысяч опытных сотрудников просто за то, что они постарели. Запас людей у Accenture для подобных маневров есть.

Был спрос — и нет спроса

Судя по всему, даже если спрос на услуги Accenture в 2022 г. действительно вырос, это было очень краткосрочным явлением. Объявив 23 марта 2023 г. об увольнении 19 тыс. человек, компания попутно понизила прогнозы своего годового дохода и прибыли, хотя и не очень сильно.

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Ранее аналитики Accenture предполагали, что по итогам 2023 финансового года, который начался для нее 1 сентября 2022 г. и завершится 31 августа 2023 г., рост выручки составит в пределах 8-11%. Теперь же, по их прогнозам, рост не превысит и 10%. Нельзя исключать, что в дальнейшем эти предсказания изменятся повторно, и вновь в строну уменьшения.

«На результаты нашей деятельности влияют экономические условия, в том числе макроэкономические условия, общая инфляционная среда и уровень деловой уверенности, — говорится в официальном заявлении компании. — На многих рынках по всему миру сохраняется значительная экономическая и геополитическая неопределенность, которая повлияла и может продолжать влиять на наш бизнес, особенно в отношении роста заработной платы и волатильности обменных курсов иностранных валют. В некоторых случаях эти условия замедляли темпы и уровень расходов клиентов».

Как Accenture бежала из России

Accenture стала одной из первых компаний отреагировавших на развернувшиеся 24 февраля 2022 г. события к западу от России. Она объявила о своем уходе из страны 4 марта 2022 г., оставив в состоянии неопределенности всех сотрудников своего российского офиса, коих на тот момент насчитывалось около 2300 человек.

В середине апреля 2022 г. ситуация прояснилась. Как сообщал CNews, российское руководство Accenture объявило о передаче ему бизнеса компании в России. Новое предприятие получило полную независимость от головного офиса Accenture и сохранило за собой филиалы в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и других городах России.

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Новая компания приступила к разработке нового бренда, на что потребовалось пять месяцев. С середины сентября 2022 г. бывшее российское подразделение Accenture называется Axenix («Аксеникс»). Юридическое лицо компании — ООО «Акстим», зарегистрированное в 2002 г. в Москве с уставным капиталом 450 тыс. руб. (данные ЕГРЮЛ). У «Акстим» на момент выхода материала было шесть совладельцев: Дмитрий Торопов (доля 5%), Лариса Малькова (5%), Вартан Диланян (генеральный директор, 57%), Юрий Ильин (5%), Ирина Одинаева (10%) и Сергеей Киреев (18%)