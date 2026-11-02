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В России научились управлять роем БПЛА без подключения к интернету

В Новосибирске создали систему управления роем поисковых дронов. С ней беспилотники смогут выполнять поставленные задачи даже без подключения к интернету. Разработка актуальна для спасения потерявшихся в лесу людей или мониторинга состояния инфраструктуры, при которых важна значительно ускоряющая процесс одновременная работа нескольких БПЛА.

Подключение к интернету не обязательно

В Новосибирском государственном университете (НГУ) создана система управления роем дронов. При помощи нейросетей они смогут обследовать территорию и распознавать людей без постоянного подключения к интернету, пишет ТАСС. Разработка может существенно помочь поисково-спасательным отрядам.

Через специальное приложение оператор определяет каждому БПЛА маршрут и задачу, Камеры беспилотников ежесекундно делают снимки, анализирует которые встроенная нейросеть. Обнаружив человека, дрон может сообщить об этом другим аппаратам, чтобы они прекратили поиск и вернулись на базу.

«Как только они задачу приняли, мы нажали старт, они полетели — все, у них задача на борту сохранилась, им уже связь не нужна вообще», — пояснил научный руководитель разработки, доцент факультета информационных технологий НГУ Андрей Власенко. Если связь есть, фото можно передавать в процессе полета, нет — «ничего страшного, каждый из них свои фотографии привезет, когда прилетит назад», сказал Власенко.

Спасение людей в лесу

По словам Власенко, использование нескольких дронов одновременно позволяет значительно ускорить обследование больших территорий по сравнению с одиночными аппаратами: «Чем больше мы дронов пошлем, тем большую площадь мы охватим за единицу времени».

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Рой БПЛА может эффективнее выполнять некоторые задачи, например, поиск потерявшихся в лесу людей

«Мы в нашей разработке во многом оттолкнулись от задачи поиска людей, потому что были шокированы статистикой: в России каждый год несколько тысяч людей просто бесследно исчезают. Поэтому, конечно же, таким организациям, как "ЛизаАлерт", нужно помогать, и помогать технически в первую очередь», — рассказал ученый.

Кроме поиска пропавших людей, технология будет полезна при мониторинге лесных пожаров, состояния дорог, линий электропередачи, зданий и транспорта. Разработчики предусмотрели также устройство для доставки небольших грузов, которое устанавливается на дрон. На один аппарат можно установить до шести таких устройств, что позволит доставлять грузы сразу в несколько точек, добавил Власенко.

Передовые российские технологии управления роем дронов

Роевые технологии представляют особую ценность при проведении спасательных и гуманитарных операций. С их помощью возможно оперативно доставлять медикаменты, продовольствие и другие жизненно важные грузы в условиях полного бездорожья, разрушенной инфраструктуры или чрезвычайных ситуаций. В апреле 2026 г. CNews писал об испытаниях российской ИТ-системы управления группой ударных беспилотных летательных аппаратов, также использующей нейросети.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В октябре 2026 г. стало известно что в России появилась система, позволяющая управлять группой беспилотников, подавая команды голосом. Это радикально упрощает взаимодействие оператора с большим количеством аппаратов.

Пентагон тоже заинтересован в получении такой технологии. В начале 2026 г. Министерство обороны США объявило конкурс, рассчитанный на шесть месяцев. Процесс разработки будет разделен на пять этапов, включая создание программного обеспечения (ПО) и полевые испытания. В проекте приняли участие компании Илона Маска (Elon Musk) SpaceX и xAI, а также такие ИИ-гиганты как OpenAI и Palantir.

Анна Любавина

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