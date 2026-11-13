Российские компании переплачивают за ИИ до девяти раз, но не получают гарантий конфиденциальности данных

Международные ограничения лишают российские компании не только прямого доступа к зарубежным нейросетям по международным тарифам, но и возможности полноценно использовать Zero Data Retention (ZDR) — режим, при котором поставщик обязуется не сохранять содержимое запросов и ответов после обработки. Ни один из трех рассмотренных российских облачных провайдеров не закрепляет полноценный ZDR в изученных публичных договорах, тогда как зарубежные поставщики предлагают его по соглашению, через настройки API или по умолчанию.

При этом стоимость доступа к зарубежным моделям через российские платформы оказывается в 1,6-9 раз выше международных тарифов. К таким выводам пришли аналитики российской платформы для создания ИИ-агентов Nodul, изучив тарифы и политики обработки данных 15 поставщиков ИИ-моделей.

Российские провайдеры не гарантируют Zero Data Retention

Zero Data Retention позволяет компаниям использовать внешние нейросети без сохранения содержимого запросов и ответов поставщиком после обработки в пределах установленных условий. При этом при разработке программного обеспечения ИИ-агенту нередко требуется доступ к корпоративному репозиторию. При подключении к репозиторию агент получает возможность анализировать исходный код, архитектуру приложения, внутренние зависимости, структуру баз данных и конфигурации. В результате во внешний API передается значительно больше корпоративной информации, чем содержится в первоначальном запросе разработчика.

Nodul сравнил политики хранения данных российских и зарубежных ИИ-провайдеров. OpenAI и Anthropic предоставляют ZDR после индивидуального согласования, xAI позволяет самостоятельно включить функцию в настройках при ее доступности, а Google Cloud предусматривает сочетание договорных условий и технической конфигурации.

У зарубежных агрегаторов ZDR зачастую доступен без индивидуального согласования. Fireworks AI заявляет его по умолчанию для стандартного инференса открытых моделей, Novita AI закрепляет соответствующую политику в условиях обслуживания, Together AI позволяет самостоятельно отключить хранение запросов, а OpenRouter — выбирать маршруты с ZDR.

В то же время ни один из трех рассмотренных российских провайдеров — Yandex AI Studio, GigaChat API и Cloud.ru — не закрепляет ZDR в договорах. Аналитики не обнаружили в договорах российских поставщиков таких гарантий. При этом компании предлагают отдельные механизмы защиты информации. Yandex AI Studio позволяет отключить логирование запросов для улучшения сервиса, однако Responses API может сохранять результаты до 30 дней. GigaChat API декларирует ограничения на хранение данных и использование запросов для обучения. Cloud.ru предоставляет доступ к моделям через российскую инфраструктуру, однако локальное размещение данных не равнозначно обязательству не сохранять запросы и ответы.

Доступ к зарубежным моделям через российские облака обходится до девяти раз дороже

Ограничения прямого подключения к зарубежным API вынуждают российский бизнес использовать альтернативные каналы доступа. Одним из них становятся отечественные облачные платформы, которые позволяют работать с зарубежными моделями, но зачастую по значительно более высоким тарифам.

Аналитики Nodul сравнили стоимость использования моделей по единому сценарию — 10 млн входящих и 2 млн исходящих токенов. В разработке программного обеспечения такой объем ориентировочно соответствует одному-трем дням работы одного разработчика с кодинг-агентом или разовому ревью средней кодовой базы.

Наибольшая разница в стоимости обнаружена для четырех моделей. Использование DeepSeek V4.1 Flash через Yandex AI Studio обходится в 4000 руб. против 443 руб. у зарубежных агрегаторов — в девять раз дороже. Для Claude Opus 5.5 стоимость через российского провайдера составляет 14239 руб. против 6560 руб. за рубежом — переплата достигает 7 679 руб., или примерно 2,2 раза. Аналогичная разница наблюдается для Claude Sonnet 5.5 и GPT-6.1 Sol: доступ к каждой модели через российскую платформу стоит 7120 руб. против 3280 руб. по международным тарифам. При этом более высокая стоимость не сопровождается сопоставимыми публичными договорными гарантиями Zero Data Retention.

Базовые тарифы прямых зарубежных API и международных агрегаторов в большинстве рассмотренных случаев совпадают. Таким образом, зарубежные агрегаторы могут предоставлять ZDR без дополнительной наценки на стоимость токенов, тогда как переход к российской облачной инфраструктуре увеличивает расходы, но не обязательно обеспечивает сопоставимые гарантии несохранения данных.

Управление использованием LLM становится отдельной задачей бизнеса

Компании могут рассматривать собственную инфраструктуру как способ решения проблемы безопасности. Однако развертывание моделей требует инвестиций в вычислительные мощности, эксплуатацию и специалистов. Более доступные открытые модели при этом не всегда обеспечивают качество флагманских коммерческих решений при работе со сложным кодом.

Альтернативой становится использование разных моделей и поставщиков в зависимости от требований конкретной задачи. Для этого бизнесу необходима система управления маршрутизацией LLM-запросов, которая позволяет учитывать одновременно стоимость, качество и безопасность обработки информации.

«Для бизнеса важно не просто подключить разработчиков к ИИ, а управлять тем, как он используется. Правильная маршрутизация позволяет автоматически выбирать оптимальную модель и провайдера для каждой задачи: простые запросы выполнять дешевле, сложные направлять более мощным моделям, а корпоративный код — только через маршруты с необходимыми гарантиями конфиденциальности. Вместе с кешированием и контролем потребления это позволяет в отдельных сценариях сокращать расходы в несколько раз, сохраняя скорость разработки и контроль над данными», — сказал Александр Данилов, генеральный директор и основатель Nodul.

Методология

Nodul изучила публичные тарифы и политики обработки данных 15 поставщиков ИИ-моделей: прямых зарубежных API, международных агрегаторов и российских облачных платформ. Стоимость рассчитана для сценария потребления 10 млн входящих и 2 млн исходящих токенов, что ориентировочно соответствует одному-трем дням активной работы разработчика с кодинг-агентом или разовому ревью средней кодовой базы. Зарубежные тарифы пересчитаны по условному курсу 82 руб. за доллар. Индивидуальные скидки, кеширование, дополнительные инструменты и налоги в расчет не включены. Гарантии ZDR оценивались по опубликованным договорам и документации API. Исследование не охватывает индивидуальные корпоративные соглашения.