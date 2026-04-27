Разделы

Техника
|

SpaceX хочет конкурировать с Nvidia и AMD. Компания заявила о планах создать собственный GPU

Космическая компания SpaceX может взяться за одну из сложнейших задач в полупроводниковой индустрии — производство собственных графических процессоров (GPU), на которых работают системы искусственного интеллекта — сообщает Reuters.

В преддверии ожидаемого этим летом первичного публичного размещения акций (IPO), в ходе которого компания может быть оценена в $1,75 трлн, SpaceX предупредила потенциальных инвесторов о масштабных планах по развитию ИИ и связанных с ними крупных расходах.

В регистрационном заявлении S-1, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания указала «производство собственных GPU» в списке «существенных капитальных затрат».

Patrik Kernstock / unsplash.com
Однако SpaceX не уточнила конкретный размер предполагаемых расходов и не ответила на запрос Reuters о комментарии. Кроме того, из формулировок документа остается неясным, идет ли речь о классических графических процессорах в понимании Nvidia, либо же термин «GPU» используется как общее обозначение для ИИ-ускорителей — специализированных чипов, предназначенных для работы алгоритмов машинного обучения.

Зачем SpaceX собственные чипы

Планы по выпуску GPU — прямое следствие опасений компании по поводу нехватки вычислительных мощностей и зависимости от сторонних поставщиков.

В том же документе S-1 SpaceX признала: «У нас нет долгосрочных контрактов со многими нашими прямыми поставщиками чипов». Компания ожидает, что в будущем ей все равно придется закупать значительную долю оборудования у третьих лиц, и предупредила, что «нет никаких гарантий», что она сможет достичь целей, связанных с проектом Terafab, в запланированные сроки или вообще когда-либо.

Производство GPU — исключительно сложный и капиталоемкий процесс. Лидер рынка Nvidia в разработке GPU, как и большинство других компаний отрасли, передает изготовление своих чипов на аутсорсинг тайваньской TSMC, которая потратила годы и миллиарды долларов на оттачивание технологий, требующих атомарной точности на более чем тысяче производственных этапов.

Terafab и ставка на Intel

Собственное чип-производство SpaceX планируется в рамках грандиозного проекта Terafab — совместного предприятия SpaceX, ее подразделения xAI и компании Tesla. Проект реализуется под личным контролем Илона Маска (Elon Musk) и предполагает строительство в Остине (штат Техас) передового комплекса по выпуску ИИ-чипов. Предполагается, что чипы будут использоваться в автомобилях, человекоподобных роботах Optimus и космических дата-центрах.

На встрече с аналитиками Tesla в среду Маск заявил, что к моменту выхода Terafab на полную мощность производственный процесс Intel нового поколения 14A «будет, вероятно, достаточно зрелым или готовым к использованию» и «похоже, это правильный шаг». Это заявление укрепляет предположения о том, что именно Intel станет ключевым технологическим партнером мегапроекта. При этом остается открытым вопрос, кто именно будет управлять производственными линиями: Terafab или ее партнер Intel.

Для понимания амбициозности замысла: конечная цель Terafab — выпускать один тераватт вычислительных мощностей в год, что вдвое превышает текущий общий объем вычислений в США. По оценкам аналитиков Bernstein, капитальные затраты на создание таких мощностей могут составить от 5 до 13 триллионов долларов.

На данном этапе ключевые детали проекта, включая сроки начала производства, конкретные типы чипов и распределение ролей между участниками, остаются неизвестными. Эта неопределенность, наряду с колоссальными затратами и техническими рисками, становится дополнительным фактором, который потенциальные инвесторы будут учитывать при оценке компании в ходе одного из крупнейших IPO в истории.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

