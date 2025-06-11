В России создан ИИ, распознающий лица прямо в браузере, «не используя биометрию»

Smart Engines представила искусственный интеллект для верификации личности в браузере. На его создание было выделено 250 млн руб. По заявлениям разработчиков, он «не использует методы распознавания биометрии и является уникальным продуктом на мировом рынке».

Распознавание лиц, но без биометрии

Как стало известно CNews, российская компания Smart Engines создала, по заявлению разработчиков, уникальное ИИ-решение для сверки лиц в браузере без использования биометрии. Новая система позволяет сравнивать фотографию в документе пользователя с его селфи непосредственно в веб-браузере, «не прибегая к биометрии». В разработку вложено свыше 250 млн руб.

Разработчики системы утверждают, что «система сверки лиц — полностью безопасный способ удаленной верификации личности без необходимости регистрировать биометрию или обращаться во внешние базы данных. В процессе работы система не использует биометрические шаблоны и не анализирует антропометрические точки, по которым вычисляются индивидуальные характеристики: разрез глаз, форма носа, расстояние между ними и прочее. Вместо этого ИИ проверяет «живость» и оценивает общее сходство лиц, как если бы это делал человек».

Под «живостью» изображения подразумевается, что услугу получает реальный человек, а не дипфейк. «ИИ проверяет, что это лицо реального человека, а не нарисованное, не сгенерированное, нет синтеза, что это не дипфейк», — пояснили CNews представители Smart Engine.

Ключевое преимущество системы — ее работа полностью внутри браузера пользователя. Все вычисления происходят на его устройстве без передачи данных в облако или сторонним сервисам. Это обеспечивает не только конфиденциальность, но и мгновенную доступность услуги из любой точки мира в любое время. Система поддерживается всеми популярными браузерами, включая Firefox, Chrome, Edge, Safari и другие, благодаря использованию технологии WebAssembly.

Представители Smart Engines пояснили, что первоначально систему для сверки лиц без использования биометрии сделали для мобильных приложений, теперь же перенесли ее функциональность в браузеры.

Технологию в свое мобильное приложение интегрировал Азиатско-Тихоокеанский банк. Ранее CNews писал, что это решение доступно у более чем 7 тыс. нотариусов по всей России.

По заявлениям Smart Engines технология не имеет аналогов, ни отечественных ни зарубежных.

«Хотя рынок изобилует биометрическими технологиями, технологии сверки лиц без биометрии мы не находили. Во всяком случае мы на 100% уверены, что для браузеров аналогичных решений точно нет ни в России, ни в мире» — пояснили в компании.

Smart Engines – эксперт по части браузерного распознавания, по словам компании. В 2017 г. ученые компании провели первые эксперименты с WASM-технологией, в 2021 г. представили первое в мире поколение технологий распознавания документов в вебе. В 2022 г. Smart Engines получила контракты на внедрение системы считывания QR, когда из App Store и Google Play были удалены приложения российских банков. В 2024 г. продажи ПО для распознавания QR-кодов, банковских карт и номеров телефонов в браузере сгенерировали четверть выручки компании, которая составила более 830 млн руб.

Как работает технология

Как утверждают в Smart Engines, метод является уникальной разработкой. Система сверяет лица, но не выделяет биометрические дескрипторы. Для обучения нейросетей использован специальный метод, препятствующий возникновению биометрических признаков в скрытых пространствах.

Технология не требует выхода в интернет и работает on-premise в контуре заказчика. В процессе сверки лиц данные и изображения не передаются в облачные сервисы, что обеспечивает безопасность обработки персональных данных для предъявителя документов и бизнеса.

Также представители компании пояснили, что: «Нейросетевая модель не дискриминирует предъявителей: она устойчива к полу, расе, возрасту, макияжу и другим атрибутам».

ИИ-комплекс предоставляет не просто бинарный ответ «да/нет», а процентную оценку уверенности в сходстве лиц. Такой подход, основанный на принципах объяснимого ИИ (Explainable AI, XAI), делает процесс проверки более прозрачным и надежным, минимизируя необоснованные отказы.

Объяснимый искусственный интеллект (Explainable AI, XAI) — направление исследований в области ИИ, которое стремится создать системы и модели, способные объяснять свои действия и принимать решения понятным для людей образом.

Дополнительный модуль проверки «живости» лица и выявления подделок документов (включая дипфейки) надежно защищает от мошенничества при удаленном получении услуг – от открытия банковского счета до заказа шеринговых сервисов.

Генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров пояснил, что «Пока другие компании делают ставку на спорные с точки зрения конфиденциальности сервисные модели, Smart Engines последовательно расширяет возможности своего безопасного веб-решения. Мы успешно перенесли в браузер распознавание штрихкодов, номеров телефонов, банковских карт и паспорта России. Удобство и надежность этой технологии подтвердили ведущие российские банки, которые пользуются нашими веб-решениями больше двух лет. Теперь мы внедрили проверку живости и сверку лиц. Следующий шаг — полнотекстовое распознавание и распознавание структурированных документов в вебе».