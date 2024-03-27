Подтверждена совместимость облачной платформы KeyStack и сервера С2041И от «Гравитон»

Компании ITKey и «Гравитон» подтвердили совместимость продуктов: облачной платформы KeyStack и сервера С2041И. Теперь клиенты компаний смогут ускорить процесс импортозамещения с помощью ИТ-решения с гарантированной работоспособностью. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Для доказательства совместимости продуктов вендоров были проведены тестовые испытания по специальной методике. Она включает в себя более сотни сценариев проверок: нагрузочные тесты, запуск различных элементов виртуальной ИТ-инфраструктуры, проверка работоспособности сети и другие обследования.

Оба решения включены в соответствующие реестры — Минпромторга России и Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Таким образом, предложение является актуальным для крупных заказчиков, нуждающихся в импортонезависимых системах.

Потенциальные клиенты могут получить готовое решение «из коробки», сэкономив время на подбор совместимого ПО и железа, внедрить ИТ-решение и ускорить переход на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Кроме того, со стороны вендоров предоставляется техническая поддержка продуктов.

Комплексное предложение включает:

– Облачную платформу KeyStack на базе открытого исходного кода, что делает ее более прозрачной и понятной клиенту в эксплуатации. Платформа позволяет создавать облачную инфраструктуру и управлять ей и другими сервисами в соответствии с подходом laC (инфраструктура как код). Продукт построен с применением современных практик DevOps и подходит для их реализации.

– Сервер С2041И создан на базе двух процессоров lntel Хеоn Scalable. Оснащается четырьмя дисками 3,5 дюйма SATA/SAS для локального хранения информации, есть возможность All-flash конфигурации с накопителями NVMe.

Использование программной и аппаратной платформ вместе опробовано на пилотном проекте компании «Гравитон». Так, на основе KeyStack и серверах «Гравитон» работает веб-сервис для хостинга и совместной разработки ИТ-проектов.

«В настоящее время мы видим, что у большинства российских заказчиков возникают сложности при выборе аппаратного обеспечения. В том числе, это касается выбора серверов, объем предложений стал значительно меньше. Предложение на базе ‟Гравитон” и KeyStack — это возможность получить полностью проверенное российскими сертифицирующими органами программное решение, готовое к использованию прямо “из коробки”, не уступающее по своей функциональности современным мировым аналогам, в то же время позволяющее поддержать стратегию цифрового суверенитета», — сказал Андрей Ковалев, сооснователь ITKey.

«Мы постоянно расширяем нашу экосистему технологических партнеров. В кооперации с ними появляются продукты, которые максимально отвечают требованиям заказчиков. Запрос на ИТ-инфраструктуру с сервисами виртуализации — самый массовый, с него начинается ИТ-среда любого предприятия. Вместе с KeyStack мы предлагаем ИТ-решение полностью готовое для ее развертывания», — отметил Сергей Кочепасов, директор по продуктам «Гравитон».

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KeyStack — дистрибутив облачной платформы, который основан на компонентах OpenStack и модулях собственной разработки компании ITKey. В качестве основы для создания KeyStack используется платформа OpenStack. OpenStack – комплекс проектов свободного программного обеспечения, который изначально спроектирован как основа для создания публичных и частных облачных сервисов.

Компания ITKey — российский разработчик и поставщик решений для построения облачной инфраструктуры. Компания более 10 лет специализируется на технологиях OpenStack/K8S. Облачная платформа KeyStack включена в реестр отечественного ПО и внедрена в цифровые экосистемы крупнейших российских компаний.

Сервер «Гравитон» С2041И — серверная система, разработанная и произведенная в России. Имеет до двух процессоров lntel Xeon Scalable. Модель оснащена четырьмя дисками 3,5 дюйма SATA/SAS для локального хранения различной информации и обладает возможностью All-flash конфигурации с накопителями NVMe. Встроенные порты СОМ, VGA, USB, RJ-45 и Audio предназначены для ввода и вывода данных. Предназначен для использования на крупных предприятиях и в государственных организациях.

«Гравитон» — это отечественная компьютерная техника. Клиентские устройства и серверное оборудование разрабатываются и производится на территории России для корпоративных и государственных заказчиков. Продукция компании включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.