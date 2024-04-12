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Арестован экс-директор проекта «Гостеха». Ему грозит 10 лет лишения свободы

Ярослав Демченко арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению более 38 млн руб. Потерпевшим по делу признано Министерство просвещения России. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Арест руководителя проекта «Горизонт»

Бывший директор проекта единой цифровой платформы «Гостех» компании «Цифрум» Ярослав Демченко арестован Тверским судом Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

На заседании суда Ярослав Демченко заявил, что не станет скрываться от следствия, но вину не признал.

Его подозревают в хищении более 38 млн руб., которые были выделены на создание платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ. Судья Ксения Панова удовлетворила ходатайство следствия и избрала в отношении подозреваемого Демченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая 2024 г.

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Ответственный за разработку платформы «Горизонт» для Минпросвещения арестован по делу о мошенничестве

В пресс-службе «Цифрума» ТАСС сообщили, что трудовые отношения компании с Ярославом Демченко были расторгнуты по его инициативе в марте 2023 г. «после непродолжительного сотрудничества». Запросов от правоохранительных органов в отношении его деятельности в компанию не поступало.

«Клевер», 38 миллионов и «Горизонт»

ООО «Клевер» заключил договор с «Фондом новых форм развития образования» о разработке автоматизированной информационной системы (АИС) «Горизонт». Эта АИС была предназначена для обмена профессиональными знаниями и компетенциями среди педагогических работников.

Следствие в суде заявило, что ООО «Клевер» не собиралось исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, часть работ была выполнена фиктивно, «а «Фонд новых форм развития образования» принял заведомо несоответствующие условиям контракта работы как исполненные».

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Обвинение настаивает на том, что более 38 млн рублей по некорректно выполненным работам в рамках этого контракта были впоследствии присвоены должностными лицами, которые причинили государству ущерб в особо крупном размере. Описываемые события произошли в 2019-2020 гг.

Потерпевшим по делу признано Министерство просвещения России.

Дмитрий Федонин

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