Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лисицын Андрей
СОБЫТИЯ
|15.12.2025
|Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 2
|22.02.2017
|Redmadrobot разработала интерфейсы мобильного приложения сервиса The Tsunami 1
Лисицын Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
|Kickstarter 131 1
|Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 1
|Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
|Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 226 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.