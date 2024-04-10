Тимлид с навыками «хардового» айтишника: ИТМО и группа «Самолет» подготовят ИT-руководителей в рамках новой магистратуры

Институт прикладных наук ИТМО и компания «Самолет» открыли набор на новую корпоративную магистратуру «Руководитель ИT-разработки». Она направлена на подготовку профессионалов, которые по итогам обучения будут обладать как умениями лидера команды, так и навыками разработчика в сфере цифровых технологий. В основе программы — проектная работа: с первого курса студенты будут решать бизнес-задачи и кейсы индустриальных партнеров. Выпускники магистратуры смогут руководить ИT-проектами в крупных технологических компаниях без дополнительного обучения. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Программа подойдет выпускникам бакалавриата и специалитета по направлениям «программная инженерия», «информатика и вычислительная техника», «информационные системы и технологии». Они смогут как прокачать свои знания и навыки в ИT и применить их в решении практических задач индустрии, так и сформировать необходимые мягкие навыки тимлида: способность организовать команду с нуля, ведение цифровых проектов разных масштабов, гибкость, самопрезентация.

Также магистратура поможет «дорасти» до руководящих позиций тем, кто уже начал свой профессиональный путь в роли менеджеров младшего или среднего звена. У действующих же руководителей групп бизнес-анализа в высокотехнологичных компаниях и создателей стартапов будет возможность внедрить в свою работу более эффективные инструменты и подходы.

В учебный план программы входит четыре модуля. Технический — самый объемный: он включает проектирование и архитектуру информационных систем, программирование и машинное обучение, системы искусственного интеллекта и аналитику данных. На курсах управленческого модуля студенты будут учиться запускать, вести на разных жизненных циклах и продвигать ИT-продукты и услуги. Финансовый модуль познакомит с управлением закупками, экономикой стартапов и поведенческой экономикой. На модуле по Soft Skills студенты получат навыки работы в удаленных командах, по тайм-менеджменту, современной бизнес-коммуникации и ведению переговоров. Лекции и семинары будут проводить эксперты Самолета и преподаватели ИТМО.

«Мы фокусируемся и на hard, и на soft skills, а не на чем-то одном. Благодаря полному набору компетенций выпускники программы будут не только глубоко разбираться в разработке, руководить командами, но и самостоятельно создавать и реализовывать стратегию развития продукта», — сказал Антон Кузнецов, директор Института прикладных компьютерных наук ИТМО.

Набор на программу уже открыт. В 2024 учебном году на нее смогут поступить 30 человек, 10 из них компания «Самолет» оплатит обучение. Обучение будет проходить в Санкт-Петербурге в очном формате. Студенты смогут совмещать учебу и работу с неполной занятостью. Выпускники программы смогут работать тимлидами, руководителями продуктов и проектов или возглавлять группу бизнес-анализа.