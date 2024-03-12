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ИТМО и VK Education открывают набор на программу для будущих разработчиков веб-сервисов

В Петербурге стартует набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределенные веб-сервисы» ― совместная образовательная программа VK Education и Института прикладных компьютерных наук ИТМО. Она рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу высоконагруженных систем. Обучение будет проходить в очном формате и рассчитано на абитуриентов с базовым ИT-образованием. По итогам программы лучшие выпускники смогут получить оффер от VK. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

В рамках обучения в магистратуре студенты смогут освоить навыки, необходимые для построения и развития карьеры backend-разработчика, специалиста по обеспечению качества, системного администратора, DevOps- и SRE-инженера, архитектора программного обеспечения. По мере развития карьеры выпускники смогут претендовать на позиции руководителя разработки или эксплуатации и технического или операционного директора.

В каждом семестре студентам предстоит изучить пять-шесть дисциплин. В учебный план входят курсы по углубленным базам данных, NoSQL, Highload разработке, углубленному программированию на Java, машинному обучению, нагрузочному и стресс-тестированию распределенных систем, безопасности распределенных веб-приложений. Помимо обязательных дисциплин студенты также смогут расширить свой образовательный трек с помощью дополнительных курсов по выбору.

В программе делается серьезный акцент на практику — студенты с первого семестра будут учиться на реальных кейсах сервисов и продуктов VK. Занятия проводят специалисты компании и опытные преподаватели ИТМО. В 2024 г. в программе предусмотрено 20 бюджетных и пять контрактных мест.

«Найти молодых специалистов, способных эффективно решать задачи разработки, тестирования и эксплуатации распределенных веб-сервисов, является большим вызовом. Поэтому мы в тесном сотрудничестве с ИТМО продолжаем готовить сильные кадры в этом направлении. Уверен, что результатом станет выпуск на рынок готовых к работе над распределенными веб-сервисами талантливых молодых специалистов, ведь программа максимально насыщена практикой и реальными кейсами проектов VK. Лучшим выпускникам мы будем рады предложить присоединиться к нашей команде», — сказал Вадим Цесько, руководитель образовательной программы, главный инженер технологической платформы VK.

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«Мы открыли эту программу в прошлом году, и в первый же набор конкурс был одним из самых высоких среди всех программ магистратуры ИТМО — почти девять человек на место. Секрет успеха, на мой взгляд, в проектном подходе и большом количестве преподавателей-практиков. Тесная связь с VK помогает нам поддерживать актуальность всех дисциплин на программе и вовремя подстраивать их под нужды индустрии, что дает выпускникам неоспоримое преимущество», — сказал Антон Кузнецов, директор института прикладных компьютерных наук ИТМО.

Для поступления необходимо пройти онлайн-тестирование и очное собеседование.

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