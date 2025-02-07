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«Билайн» и ИТМО открывают совместную дисциплину по устойчивому развитию в ИТ- и телеком-отраслях

«Билайн» и Университет ИТМО объявляют о старте образовательного партнерства. Эксперты «Билайна» совместно с университетом запускают дисциплину «Устойчивое развитие в ИТ и телеком-отраслях» в рамках образовательной программы бакалавриата «Экотехнологии и устойчивое развитие».

Проектирование и внедрение современных технологий неразрывно связано с учетом экологических аспектов: во всем мире операторы связи и ИТ-игроки развивают направление Greentech с целью комплексного управления рисками и минимизации экологического следа от производства, внедрения и утилизации оборудования. В «Билайне» накоплен большой опыт и экспертиза применения собственных зеленых технологий и выстраивания процессов с учетом не только коммерческих целей, но также социальных и экологических аспектов.

Так, в основную инфраструктуру компании встроены технологии энергосбережения, реализован процесс восстановления и повторного использования оборудования, непрерывно совершенствуются процессы включения в экономику замкнутого цикла. Ежегодно в среднем 150 тыс. единиц клиентского оборудования вовлекается во вторичный оборот. Компания внедрила дашборд по учету углеродного следа от использования ИТ-инфраструктуры. Ярославский технический центр ПАО «ВымпелКом» в 2024 г. получил золото в системе экологической сертификации «GREEN ZOOM Центры обработки данных» и стал первым в России центром обработки данных (ЦОД), прошедшим сертификацию на соответствие национальному стандарту «зеленого строительства» в «Научно-исследовательском Институте устойчивого развития в строительстве».

В учебном модуле «Билайн» планирует уделить большое внимание цифровым технологиям, которые сегодня применяются в отрасли ИТ и телекоммуникаций, привлекать студентов к анализу реальных кейсов, работать в области разработки зеленых подходов к существующим и будущим инженерным решениям, разрабатывать совместные инициативы в области природоохранных задач.

Модуль «Устойчивое развитие в ИТ и телеком-отраслях» состоит из двух дисциплин: «Актуальные проблемы и вызовы» и «Экологические и социальные аспекты». Первые лекции от экспертов «Билайна» начнутся уже в феврале 2025 г. Обучение будут проходить в гибридном формате, включая лекции и практические занятия.

На протяжении многих лет «Билайн» последовательно развивает программу поддержки российской инженерной школы, вкладывая ресурсы в науку и технологии, а также укрепляя сотрудничество с научным и образовательным сообществом. В настоящее время партнерская программа «Билайна» по подготовке технологических кадров охватывает более 30 вузов по всей стране. Она включает участие специалистов «Билайна» в образовательных процессах, организацию стажировок для студентов инженерных специальностей в компании, поддержку научных конкурсов и кейс-чемпионатов.

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Это сотрудничество стало логичным продолжением партнерства двух компаний и отражает стратегию «Билайна» по развитию цифровых талантов в области гринтех и поддержке образовательных инициатив в России. Университет ИТМО, в свою очередь, усилит свои обучающие программы за счет практического опыта одного из ведущих телеком-операторов.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию «Билайна», сказала: «Мы уверены, что такое партнерство позволит студентам получить не только теоретические знания, но и практические навыки, которые будут востребованы в профессиональной среде и современном экономическом и социальном контексте, основные тренды развития которого основаны на технологиях и цифровизации».

Екатерина Тамбулатова, декан факультета экотехнологий ИТМО, отметил: «Для нас важно, чтобы образование было максимально прикладным. Сотрудничество с лидерами индустрии, такими как «Билайн» помогает нам готовить специалистов, готовых к современным вызовам. Это партнерство открывает новые возможности для студентов и укрепляет позиции ИТМО как одного из ведущих технологических университетов страны».

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