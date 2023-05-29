VK расширила инструменты аналитики и безопасности в Tarantool

VK представила версию Tarantool 2.11, в которой добавлены функции повышения производительности и стабильности обработки данных. Также усилена информационная безопасность продукта. В корпоративной версии Tarantool Enterprise Edition 2.11 бизнесу доступны расширенные инструменты для аналитики массивов данных без влияния на процессы их обработки.

Одна из ключевых особенностей Tarantool Enterprise Edition 2.11 — возможность работать с аналитикой из разных источников, не замедляя обработку информации и производительность систем. Ранее для этого требовалась выводить информацию для анализа в дополнительную базу данных. С помощью нового инструмента — представление для чтения (read view) — процессы можно выполнять одновременно и без задержек. Например, интернет-магазины могут параллельно с обработкой запросов пользователей анализировать товарные остатки, в режиме реального времени составлять прогнозные модели и планировать поставки.

Tarantool расширил возможности по интеграции с корпоративными системами бизнеса и подключению к сторонним системам управления данными. В то же время разработчикам стало удобнее работать с языком программирования Lua — в новом релизе доступен интерактивный отладчик кода. Расширенные инструменты безопасности позволяют повысить защищенность кластеров на Tarantool версии 2.11.

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«В версию 2.11 Tarantool мы добавили актуальные для бизнеса функции. Новые инструменты обеспечивают еще более высокий уровень информационной безопасности, быструю обработку больших объемов данных, а также удобную разработку. Расширенные возможности Tarantool 2.11 Enterprise Edition решают задачи бизнеса в управлении рисками, связанными с требованиями к корпоративному комплаенсу», — отметил Александр Виноградов, руководитель проекта Tarantool компании VK.