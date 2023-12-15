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СПбМТСБ и VK Tech внедряют технологии Tarantool в процессы биржевой торговли и клиринга

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа и VK Tech приступили к реализации проекта создания новых системы электронных торгов и системы клиринга для использования на срочном рынке СПбМТСБ. В основе решения лежит ПО промежуточного слоя для хранения и обработки данных Tarantool.

Проект призван перевести на качественно новый уровень характеристики программно-технического комплекса СПбМТСБ, применяемого для осуществления организованных торгов и проведения клиринговых операций на срочном рынке, а также создать надежную и долговременную основу для дальнейшего развития сервисов биржи с использованием отечественного ПО. Выполнение предусмотренных проектом работ займет около 18 месяцев. Полученное в результате проекта решение в перспективе может быть адаптировано и для товарных рынков.

Основными критериями для СПбМТСБ при выборе решения стали сочетание уникальных характеристик продуктов на базе платформы Tarantool и наличие профессиональной команды специалистов VK Tech.

Решение позволит оптимизировать инфраструктуру СПбМТСБ для работы с данными. Tarantool обеспечит надежность хранения информации и отказоустойчивость систем, в том числе за счет масштабирования мощности при росте нагрузки на платформу. Вычисления в оперативной памяти помогут увеличить и производительность торгово-клирингового комплекса — до сотен тысяч транзакций в секунду.

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Александр Виноградов, руководитель проекта Tarantool компании VK, сказал: «Несмотря на то, что у команды Tarantool был большой опыт построения высоконагруженных систем, участие в создании с нуля биржевого торгово-клирингового комплекса стало для нас очень интересной задачей. Этап проектирования позволил нам глубже погрузиться в особенности биржевой и клиринговой деятельности и перейти к этапу разработки с четким пониманием того, что предстоит сделать. Требования заказчика в отношении создаваемого торгово-клирингового комплекса – возможность обработки до 100 тыс. транзакций в секунду и обеспечение минимально возможных значений для времени обработки каждой заявки при условии синхронной репликации состояний компонентов комплекса».

Павел Кахутин, руководитель центра разработки программного обеспечения СПбМТСБ, отметил: «Уникальные технические возможности продуктов на базе платформы Tarantool органично вписались в наше представление о том, как должны выглядеть будущие торговые и клиринговые системы СПбМТСБ. Для нас особенно важно, что у биржи появился российский технологический партнёр, с которым мы сможем сотрудничать на долгосрочной основе».

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