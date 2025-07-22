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Кахутин Павел
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|Более 100 тыс. заявок в секунду обрабатывают новые системы срочного рынка от Петербургской Биржи и VK Tech 1
|15.12.2023
|СПбМТСБ и VK Tech внедряют технологии Tarantool в процессы биржевой торговли и клиринга 1
Кахутин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4259 1
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 316 1
|Виноградов Александр 63 1
|Гонтарев Павел 106 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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