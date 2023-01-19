Производителя водки «Хортица» отрезали от ИТ-инфраструктуры на Украине

Российского производителя водки «Традиции успеха» (бывший Global Spirits) отключили от основных ИТ-систем на Украине. После этого компании пришлось несколько месяцев решать проблемы с мобильными приложениями, через которые торговые агенты делали заказы, и кадровым документооборотом.



Отрезанные от ИТ

После начала военной спецоперации на Украине российская часть крупнейшего в Восточной Европе алкогольного холдинга «Традиции успеха» (бывший Global Spirits), производящего водку «Хортица», «Мороша» и «Первак», одномоментно лишилась всей ИТ-инфраструктуры, которая находилась на Украине. Об этом пишет Tadviser со ссылкой на директора по цифровизации группы компаний Александра Виноградова.

С 28 февраля на 1 марта 2022 г. у российской части холдинга отключились все информационные системы, потому что изначально он «рос» на Украине. В один момент каналы связи с Россией просто были «обрублены», говорит Виноградов. Был утрачен администраторский доступ не только к ИТ-системам – потеряно 60% ИТ-департамента.

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Бизнес-процессы оказались парализованы: торговые агенты не могли формировать заказы через мобильное приложение, оформление кадрового документооборота стало невозможным, запускать и согласовывать любые операции в электронном виде – тоже. Не получалось запускать и проводить онлайн-тендеры, что требовалось делать каждый день. Доступа к аналитическим платформам, которые позволяли видеть, что происходит с компанией, тоже не было.

«В один момент у российского бизнеса перестало работать практически все, – поделился Александр Виноградов. – При этом часть систем в России есть, но они не функционировали, потому что были связаны по микросервисной архитектуре с Украиной, где также находятся системные администраторы и сетевые инженеры. И они тоже стали недоступны».

Переход на ручной режим

Чтобы исполнить обязанности перед партнерами и клиентами, компании пришлось настраивать все процессы в ручном режиме. Прием заказов, отгрузки – все происходило с использованием Excel.

«Была распечатана верхнеуровневая архитектура, нарисованная вручную, – вспоминает Виноградов. – Она показывает, что сверху ничего нет, а к тому, что снизу, нет доступов. С группой из оставшейся команды ИТ-специалистов было решено поехать в ЦОД, подключаться к оборудованию и менять пароли, потому что до этого наблюдался саботаж с недружественной стороны в случае попыток работы с системами».

Одной из главных проблем было то, что учетная система, на которой строились важные бизнес-процессы, располагалась на Украине. В итоге оттуда через третью страну удалось перекачать себе бэкап размером около 1 терабайта.

К июню 2022 г. ИТ-специалистам холдинга удалось взять под контроль ИТ-инфраструктуру в России, обеспечить стабильность ее работы, реорганизовать работу всех сетевых маршрутизаторов и развернуть на своих серверах скопированные в России системы. Компании повезло в том плане, что еще в феврале 2022 г. был предусмотрен бюджет на покупку серверов с хранилищами – их применение потребовало перепланирования всей сетевой маршрутизации.

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В то же время, восстановить удалось не все – например, OLAP-кубы объемом 50 терабайт, которые находились на Украине. Сейчас специалисты разрабатывают новое корпоративное хранилище данных.

Представитель холдинга сообщает, что из-за проблем с ИТ-инфраструктурой компания понесла серьезные убытки и сейчас судится с сетями за штрафы.

Санкции на водку

После начала специальной военной спецоперации на Украине против России было введено несколько пакетов санкций. В один из них вошел запрет на импорт российской водки – его ввели США, Япония, европейские страны, Швейцария и Великобритания (последняя ограничила ввоз с помощью высокой пошлины).

мае 2022 г. с сменился собственник алкогольных заводов, выпускающих водку «Хортица», «Мороша» и «Первак» из портфеля холдинга Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка. Они перешли Александр Беспалову.

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Так, по информации ЕГРЮЛ, с 2022 г. Беспалов владеет заводами по производству алкоголя «Русский Север» (бывший «ЛВЗ 1») и ООО «Родник и К», а также компанией «Стандарт качества» (бывший «ТД мегаполис»). «Русский север» и ООО «Родник и К» – это учредители компании «Традиции успеха» (ранее – «Дистрибуционная компания мсд»). Российской группе также пренадлежит завод в Узбекистане.

Ранее «Русский север», «Родник и К» и «Стандарт качества» контролировала Oxford AMG-77 Limited (Кипр). Согласно решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от января 2017 г, Oxford AMG-77 Limited наряду с «Русский север», «Родник и К», «ТД мегаполис» входили в международный алкогольный холдинг Global Spirits.