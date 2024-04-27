ПО Tarantool прошло сертификацию ФСТЭК

ПО для хранения и обработки данных Tarantool успешно прошло испытания в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат №4727 действует до октября 2028 г. Документ подтверждает, что продукты Tarantool соответствуют требованиям по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по четвертому уровню доверия, а также требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных по четвертому классу защиты. Об этом CNews сообщили представители Tarantool.

ПО Tarantool теперь можно применять: в информационных системах персональных данных (ИСПДн) при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных, в государственных информационных системах (ГИС) первого класса защищенности, в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) первой категории, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) первого класса защищенности, в информационных системах общего пользования второго класса.

«Наше ПО используется для создания высоконагруженных приложений и ускорения работы сервисов в разных отраслях – от промышленности до финансового сектора, — сказал Александр Виноградов, руководитель Tarantool. — Сертификат ФСТЭК России доказывает высокий уровень защищенности Tarantool. Теперь крупные компании могут использовать наше ПО для построения отказоустойчивых высоконагруженных систем в чувствительных к безопасности проектах».

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Tarantool — ПО для хранения и обработки данных, которое ускоряет цифровые сервисы и снижает нагрузку на ключевые системы. Сочетает в себе сервер приложений, базу данных с гибкой схемой данных и мощные средства масштабирования для построения отказоустойчивых сервисов.