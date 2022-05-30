ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина

Участники Музейного хакатона внедрят свои цифровые решения в Музее Бориса Ельцина и будущем музее Уральской образовательной резиденции. Марафон по разработке современных технологических продуктов провели в Екатеринбурге совместно Музей Бориса Ельцина, Центр развития результативного образования и проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ при поддержке УрФУ. Участниками стали 13 команд школьников и студентов из Москвы и Екатеринбурга, лучших пригласили на стажировку. Об этом CNews сообщили представители Кружкового движения НТИ.

По словам программного директора хакатона Анны Бородулиной, организаторы специально не ставили четкую задачу перед участниками. Им предложили познакомиться с музеем, его темами, целями, посетителями и возможностями, а затем самостоятельно сформулировать, какую задачу для музея и как они хотели бы решить. Командам дали три основных предметных направления: экспозиция и экспонаты; посетитель и посетительский опыт; сотрудник и его рабочие задачи. Участники могли создавать решения с использованием различных технологий: 3D-моделирование, моушен-дизайн, AR/VR, искусственный интеллект и т.д.

По результатам защиты проектов третье место заняла команда из Екатеринбурга «i_Team» (Алексей Данин, Виктория Пазыч, Екатерина Шарова) – они представили копии старых 8-битных игр и приложили к ним технологию хенд-трекинга, чтобы в одном из музейных залов посетители могли поиграть в эти игры, вдохновленные Sega и Dendy. Команда московских студентов «RealityX» (Александр Корольков, Кирилл Подольский, Александр Ченцов) стала второй – они разработали веб-сервис, позволяющий изучить дополнительные материалы к каждому стенду экспозиции. Победителем стала команда из Екатеринбурга «XT6» (Анна Вирачева, Ярослав Данилов, Ася Ромашова, Денис Сыропятов, Лев Федоров, Яков Шатров) с решением, позволяющим при помощи идентификации лица посетителя анализировать его поведение в музее – экспонаты, залы, инсталляции, которые наиболее ему интересны.

Также среди проектов, разработанных на хакатоне – приложение для подготовки к ЕГЭ по обществознанию в экспозиции музея, AR-персонажи в качестве экскурсоводов, сбор аналитики о поведении посетителей музея, игра «Какой ты ученый», где нейросеть анализирует черты лица посетителя и его ответы на вопросы, и др.

Хакатону предшествовала образовательная программа. В течение месяца участники на онлайн-лекциях знакомились с кейсами от ведущих специалистов в области музейных технологий. Например, они узнали, как метод айтрекинг-исследования используется в построении экспозиции, как внедрить в музее AR и VR технологии и т.д.

Итоговые решения команд оценивали эксперты: директор Музея Бориса Ельцина Олег Лутохин, руководитель мультимедийных систем Ельцин Центра Вячеслав Необутов, руководитель проектного направления Уральской образовательной резиденции Светлана Павлова, заместитель руководителя проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Ольга Прудковская, доцент университета ИТМО Антонина Пучковская и заместитель начальника технопарка «Кванториум. Екатеринбург» по проектной деятельности Сергей Ивашов.

«Во всяком удачном проекте есть момент, когда ты понимаешь, что все удалось, все получилось, — отметил директор Музея Бориса Ельцина Олег Лутохин. — Я понял это, когда команда старшеклассников привела членов жюри в “Новую действительность” — зал музея, посвященный результатам первых реформ гайдаровского правительства, — и продемонстрировала, как можно движением рук, без всяких касаний, играть в Dendy на одном из телевизоров, представленных в экспозиции. Разумеется, мы не смогли не отметить команду, которая за ночь создала пять 8-битных игр, управляемых технологией хенд-трекинга, и предложили им реализовать этот проект в экспозиции».

По итогам хакатона сразу три команды получили приглашения на стажировку: «Уважаемая команда» (Никита Ананьев, Дмитрий Грязнов, Артем Пивко, Александр Пьянков и Федор Томилов) из Екатеринбурга с игрой «Какой ты ученый» примет участие в создании музея Уральской образовательной резиденции, а команды «i_Team» и «RealityX» будут внедрять свои ИТ-решения в Музее Бориса Ельцина. Команда-победитель «XT6» получила денежный приз в размере 50 тыс. руб.

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«Для проекта “Практики будущего” это уже четвертое мероприятие по музейной тематике, и мы рады, что сотрудники Музея Бориса Ельцина готовы идти на такие эксперименты и внедрять решения школьников и студентов в экспозицию, – сказала Мария Рачинская, руководитель проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ. – Когда сторона заказчика вовлечена в процесс, то и проекты получаются креативными, глубоко проработанными и интересными. Такой результат мы и увидели на Музейном хакатоне, по итогам которого несколько команд получили приглашения на стажировку и будут воплощать свои технологические решения в жизнь».

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«Практики будущего» – однодневные и многодневные хакатоны, проектные школы, соревнования и челленджи Кружкового движения НТИ, где школьники и студенты полностью погружаются в работу над реальной задачей, решают актуальные проблемы с помощью новых технологий. Методики «Практик будущего» связывают в едином пространстве совместной работы школьников, студентов, представителей бизнеса, образования, науки.

Музей Бориса Ельцина в Екатеринбурге — новый для России проект, положивший начало систематическому изучению, сохранению и популяризации исторического наследия российских президентов. Используя новейшие технологии, музей современным языком рассказывает о жизни первого президента России и важнейших этапах его политической биографии.

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