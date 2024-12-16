Imredi Promo
|16.12.2024
|«Ростелеком» инвестирует в развитие Imredi — цифровой платформы для ритейла 1
|12.04.2023
|Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1
Imredi Promo и организации, системы, технологии, персоны:
|Imredi - Имреди 7 2
|Ростелеком 9702 1
|SAP SE 5279 1
|Imredi WFM 2 2
|Imredi Audit 4 2
|Imredi OSA 2 2
|Apple Face ID 209 1
|Microsoft Office 3734 1
|Борисов Пётр 10 2
|Рейдман Дмитрий 6 1
|Семиренко Максим 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144223 2
|Турция - Турецкая республика 2351 1
|Америка Латинская 1812 1
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