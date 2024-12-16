Imredi - Имреди

ООО «Имреди» – резидент ИТ-кластера Сколково, технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении цифровой платформы Imredi для автоматизации сбора и анализа данных, управления сотрудниками и процессами, а также поддержки принятия управленческих решений.

Digital-платформа Imredi решает проблемы повышения операционной эффективности компании, улучшения клиентского сервиса, мотивации и производительности персонала, путем контроля исполнения стандартов, управления задачами, бизнес-процессами, KPI и сотрудниками. Платформа позволяет оцифровать задачи на устранение нарушений, автоматизировать контроль исполнения регламентов и процедур, получать онлайн аналитику по результатам работы отделов и каждому сотруднику, а также вести централизованное планирование, анализ и мониторинг деятельности компании с помощью технологий AI, ML и Big Data.