Imredi Имреди
ООО «Имреди» – резидент ИТ-кластера Сколково, технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении цифровой платформы Imredi для автоматизации сбора и анализа данных, управления сотрудниками и процессами, а также поддержки принятия управленческих решений.
Digital-платформа Imredi решает проблемы повышения операционной эффективности компании, улучшения клиентского сервиса, мотивации и производительности персонала, путем контроля исполнения стандартов, управления задачами, бизнес-процессами, KPI и сотрудниками. Платформа позволяет оцифровать задачи на устранение нарушений, автоматизировать контроль исполнения регламентов и процедур, получать онлайн аналитику по результатам работы отделов и каждому сотруднику, а также вести централизованное планирование, анализ и мониторинг деятельности компании с помощью технологий AI, ML и Big Data.
Imredi и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
|Softline - Софтлайн 2811 2
|SAP SE 5279 2
|SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
|Ростелеком 9702 1
|Imredi Audit 4 4
|Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 2
|Imredi OSA 2 2
|Imredi Promo 2 2
|Imredi WFM 2 2
|Apple iOS 7809 1
|Imredi Tasks 1 1
|Apple Face ID 209 1
|Microsoft Office 3734 1
|Семиренко Максим 4 3
|Борисов Пётр 10 2
|Рязанцев Иван 1 1
|Пчелинцева Юлия 5 1
|Биветски Андрей 14 1
|Багаева Татьяна 1 1
|Рейдман Дмитрий 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.