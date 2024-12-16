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Imredi Имреди

Imredi - Имреди

ООО «Имреди» – резидент ИТ-кластера Сколково, технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении цифровой платформы Imredi для автоматизации сбора и анализа данных, управления сотрудниками и процессами, а также поддержки принятия управленческих решений.

Digital-платформа Imredi решает проблемы повышения операционной эффективности компании, улучшения клиентского сервиса, мотивации и производительности персонала, путем контроля исполнения стандартов, управления задачами, бизнес-процессами, KPI и сотрудниками. Платформа позволяет оцифровать задачи на устранение нарушений, автоматизировать контроль исполнения регламентов и процедур, получать онлайн аналитику по результатам работы отделов и каждому сотруднику, а также вести централизованное планирование, анализ и мониторинг деятельности компании с помощью технологий AI, ML и Big Data.


16.12.2024 «Ростелеком» инвестирует в развитие Imredi — цифровой платформы для ритейла 1
12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1
15.03.2023 «Астмаркет» перевела работу управляющих сети на платформу Imredi 1
19.04.2022 Imredi и Softline развернули цифровые сервисы для проверок и управления задачами в магазинах сети «Столица» 1
25.02.2022 Решение Imredi вошло в портфель Softline Digital 3
14.06.2019 РНКБ Банк использует решение компании «Имреди» для развития процессов цифровой трансформации в сфере повышения качества обслуживания клиентов 2
26.04.2017 SAP определила трёх победителей специальной номинации стартап-акселератора GenerationS 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Imredi и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
Softline - Софтлайн 2811 2
SAP SE 5279 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Ростелеком 9702 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
Бристоль - сеть магазинов 30 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
АстМаркет - Jacoo - Gurman - Astix - Holleberg - Vaks - Mojo 2 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
Оцифровка - Digitization 4541 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 180 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 751 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 764 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 242 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Тайный покупатель - mystery shopper - secret shopper - linkonet - мнимый покупатель - таинственный покупатель 49 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
Imredi Audit 4 4
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 2
Imredi OSA 2 2
Imredi Promo 2 2
Imredi WFM 2 2
Apple iOS 7809 1
Imredi Tasks 1 1
Apple Face ID 209 1
Microsoft Office 3734 1
Семиренко Максим 4 3
Борисов Пётр 10 2
Рязанцев Иван 1 1
Пчелинцева Юлия 5 1
Биветски Андрей 14 1
Багаева Татьяна 1 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Америка Латинская 1812 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 1
Азартные игры - Лотерея 205 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 148 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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