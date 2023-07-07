Бывший топ-менеджер «Ростелекома» получил 6 лет и 25 млн руб. штрафа за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика»

Адвокаты считают, что вина Андрея Левакова не доказана. Суд приговорил его за взятки и коммерческий подкуп к шести годам колонии строгого режима и штрафу 25 млн руб.



Приговор суда

Кузьминский райсуд столицы признал Андрея Левакова, проработавшего в «Ростелекоме» с сентября 2013 г. по март 2020 г., виновным в получении взятки и коммерческом подкупе. Об этом сообщил «Коммерсант».

Гособвинитель предлагал назначить в качестве наказания 12 лет колонии и штраф 300 млн руб. Судья Ольга Соболь сократила срок в два раза, а размер штрафа более чем в десять раз и присудила шесть лет лишения свободы и штраф 25 млн руб.

Суть обвинения заключается в том, что с 2013 по 2018 гг. Андрей Леваков за взятки якобы лоббировал интересы компании ООО «Галактика» при закупках «Ростелекомом» оборудования.

Вынесенный приговор адвокаты осужденного намерены обжаловать. «Мой подзащитный отрицал сам факт получения взятки, и в материалах дела он ничем, кроме показаний китайского коммерсанта, не подтвержден. — сказал «Коммерсанту» один из адвокатов Андрея Левакова.

Начало расследования

В 2021 г. Басманный районный суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя одного из департаментов «Ростелекома» Андрея Левакова. Об аресте писал CNews. На тот момент Андрей Леваков являлся гендиректором екатеринбургского АО «Искрауралтел». Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере.

Фото: «Ростелеком» Бывший топ-менеджер «Ростелекома» осужден за взятки

Дело возбуждено на основании показаний гендиректора работающего в Уфе ООО «Галактика» Хуан Цзяньминя. ООО «Галактика» - поставщик электротехнического оборудования.

Предыстория расследования

Летом 2020 г. гендиректора уфимского ООО «Галактика» Хуан Цзяньминя задержали в Уфе с поличным при даче взятки в размере 2 млн руб. сотруднику местного УФСБ. Об этом писал «Коммерсант».

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Хуан Цзяньминь признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого рассказал о взятках, которые давал высокопоставленному сотруднику ПАО «Ростелеком» Андрею Левакову за продвижение интересов его компании при закупках «Ростелекомом» оборудования. В июне 2021 г. Хуан Цзяньминь получил 4,5 года колонии.

До этого, в феврале 2020 г., как сообщал CNews, стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) расследует уголовное дело о картельном сговоре при реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». Уголовное дело было возбуждено по ч.2 статьи 178 Уголовного кодекса («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения»). 10 сотрудников «Ростелекома» задержаны, а в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской и Волгоградской областях ФСБ и МВД провели обыски. В «Ростелекоме» тогда заявляли, что дело касается нарушений, которые компания выявила совместно с правоохранительными органами.

С чего все начиналось

В 2019 г., в ходе аукционов, проведенных Минкомсвязи, для каждого региона был выбран оператор, который будет на его территории подключать к интернету все типы социально-значимых объектов (СЗО). Об этом писал CNews.

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К СЗО относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, территориальные избирательные комиссии, органы государственной и муниципальной власти, отделения полиции, подразделения Росгвардии и пожарные части.

В 43 регионах победу на аукционах одержал «Ростелеком». Кроме того, «Ростелеком» был назначен единым исполнителем на всей территории страны (кроме Крыма и Севастополя) по подключению СЗО до ближайшей точки доступа с использованием беспроводных каналов.