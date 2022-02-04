Разделы

Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе
|

Российской ИТ-чиновнице за взятку дали 10 лет строгого режима

Бывшая председатель комитета по информатизации Саратовской области Лариса Кузнецова приговорена к 10 годам колонии строгого режима за взятку в обмен на помощь одному из местных бизнесменов. Ее супруг, посредник в этой сделке получил восемь лет колонии общего режима. Им обоим назначен суммарный штраф в размере 70 млн руб., ходя каждый мог остаться должен государству почти 1 млрд руб.

Наказание почти свершилось

Саратовский октябрьский районный суд приговорил экс-председателя комитета по информатизации Саратовской области Ларису Кузнецову виновной в получении взятки и приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Как пишет саратовский портал «Особое мнение», ее лишили свободы на 10 лет и попутно выписали гигантский штраф в размере 35 млн руб.

Столь суровое наказание стало следствием «покровительства» одного из местных бизнесменов, которое Лариса Кузнецова оказывала, по версии следствия, с сентября 2013 г. по февраль 2017 г. На тот момент она находилась в должности министра-председателя комитета по информатизации и заместителя регионального министерства экономического развития.

Согласно материалам суда, в этот период она получила взятку в размере 13,4 млн руб. в обмен на «беспрепятственное осуществление им деятельности в помещениях, занимаемых многофункциональными центрами, и дальнейшее покровительство его бизнеса». Была ли это разовая «оплата услуг», на момент публикации материала не раскрывалось, однако имя предпринимателя известно – его зовут Юрий Аверкин.

kuz600.jpg
Взятка обернулась для Кузнецовой внушительным тюремным сроком

По данным портала Kartoteka.ru, на момент «сотрудничества» с Кузнецовой бизнесмен руководил компаниями ООО «Областное агентство недвижимости» и ООО «Сокол-Н», которое занимается «предоставлением мест для краткосрочного проживания».

Без семьи не обошлось

Лариса Кузнецова получила отсрочку реального наказания, поскольку ее ребенку в настоящее время нет 14 лет. При наступлении этого возраста ей придется отбыть в колонию строгого режима. Нынешний возраст ребенка не уточняется.

Также этом деле напрямую замешан муж экс-чиновницы Олег Козлов. В схеме получения денег он был посредником – пожелавший получить преференции предприниматель передавал деньги ему, а он уже отдавал их своей супруге.

За посредничество Олега Козлова тоже настигло наказание. Суд приговорил его к восьми годам заключения, но, в отличие от своей жены, он проведет их в колонии общего режима. Тем не менее, ему тоже придется выплатить 35 млн руб. штрафа.

Как Кузнецова оказалась у власти

В правительстве Саратовской области Кузнецова проработала восемь лет. Первой ее должностью в 2012 г. стал пост главы комитета по информатизации. Согласно документам суда, она стала «оказывать помощь» бизнесмену спустя около года с момента этого назначения.

В декабре 2016 г. комитет, возглавляемый Кузнецовой, был объединен с Минэкономразвития Саратовской области. Из правительства она не ушла – вместо этого она заняла пост замминистра. В ее ведении было ИТ-направление деятельности ведомства.

Начало расследования

Пока неизвестно, как и когда именно вскрылся факт «сотрудничества» Ларисы Кузнецовой с предприимчивым бизнесменом. Дело против нее было возбужден в феврале 2020 г. на основе показаний Аверкина, после чего она была вынуждена уйти из правительства Саратовской области.

«7 в 1» — как «Открытие» объединила инфраструктуру семи компаний в одном ЦОД
Инфраструктура

Обвинение против Кузнецовой вынесло управление Следственного комитета России. Ей инкриминировали нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взятки должностным лицом), а Олегу Козлову приписали нарушение ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Примечательно, что в итоге Кузнецова получила не самое серьезное наказание за преступление. Ей грозило заключение на срок до 15 лет и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки (938 млн руб.). Ее супруга ждали 12 лет заключения и те же 938 млн штрафа.

Оправдательный приговор

На предварительном следствии и на суде супруги не признавали вину в полном объеме. Обвинение просило назначить каждому из них по 10 лет лишения свободы. На тот момент мера пресечения Кузнецовой назначена не была, а ее супруг подписал подписку о невыезде

В начале апреля 2021 г., как пишет «Коммерсант», Кузнецова и ее супруг по решению все того же Октябрьского райсуда Саратова были оправданы. «Суд, оценив представленные стороной обвинения доказательства в совокупности с другими исследованными доказательствами, пришел к выводу, что событие преступлений, вмененных подсудимым Ларисе Кузнецовой и Олегу Козлову, не установлено, в связи с чем судом постановлен оправдательный приговор», – сообщили представители суда.

Что такое MBSE-подход к проектированию и каковы его преимущества?
ИТ-тренды

С вердиктом, вынесенным судьей Анной Тихоновой, не согласилась саратовская Прокуратура. Была подана апелляция, и Саратовский областной суд отменил оправдательный приговор в первую инстанцию – во все тот же Октябрьский районный суд Саратова.

Обвинительный приговор был вынесен 31 января 2022 г.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США не на шутку испугались киберугроз. При Байдене создан новый орган по информационной безопасности

Российских программистов-одиночек обложат налогами

Остался без должности глава российского ИТ-стартапа, по совету Big Data уволивший 150 человек

Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию

«Авито» переманила у Amazon крупного топ-менеджера

Найден действующий способ заработать миллион долларов на доверчивости Apple

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM

Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022