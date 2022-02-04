Российской ИТ-чиновнице за взятку дали 10 лет строгого режима

Бывшая председатель комитета по информатизации Саратовской области Лариса Кузнецова приговорена к 10 годам колонии строгого режима за взятку в обмен на помощь одному из местных бизнесменов. Ее супруг, посредник в этой сделке получил восемь лет колонии общего режима. Им обоим назначен суммарный штраф в размере 70 млн руб., ходя каждый мог остаться должен государству почти 1 млрд руб.

Наказание почти свершилось

Саратовский октябрьский районный суд приговорил экс-председателя комитета по информатизации Саратовской области Ларису Кузнецову виновной в получении взятки и приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Как пишет саратовский портал «Особое мнение», ее лишили свободы на 10 лет и попутно выписали гигантский штраф в размере 35 млн руб.

Столь суровое наказание стало следствием «покровительства» одного из местных бизнесменов, которое Лариса Кузнецова оказывала, по версии следствия, с сентября 2013 г. по февраль 2017 г. На тот момент она находилась в должности министра-председателя комитета по информатизации и заместителя регионального министерства экономического развития.

Согласно материалам суда, в этот период она получила взятку в размере 13,4 млн руб. в обмен на «беспрепятственное осуществление им деятельности в помещениях, занимаемых многофункциональными центрами, и дальнейшее покровительство его бизнеса». Была ли это разовая «оплата услуг», на момент публикации материала не раскрывалось, однако имя предпринимателя известно – его зовут Юрий Аверкин.

Взятка обернулась для Кузнецовой внушительным тюремным сроком

По данным портала Kartoteka.ru, на момент «сотрудничества» с Кузнецовой бизнесмен руководил компаниями ООО «Областное агентство недвижимости» и ООО «Сокол-Н», которое занимается «предоставлением мест для краткосрочного проживания».

Без семьи не обошлось

Лариса Кузнецова получила отсрочку реального наказания, поскольку ее ребенку в настоящее время нет 14 лет. При наступлении этого возраста ей придется отбыть в колонию строгого режима. Нынешний возраст ребенка не уточняется.

Также этом деле напрямую замешан муж экс-чиновницы Олег Козлов. В схеме получения денег он был посредником – пожелавший получить преференции предприниматель передавал деньги ему, а он уже отдавал их своей супруге.

За посредничество Олега Козлова тоже настигло наказание. Суд приговорил его к восьми годам заключения, но, в отличие от своей жены, он проведет их в колонии общего режима. Тем не менее, ему тоже придется выплатить 35 млн руб. штрафа.

Как Кузнецова оказалась у власти

В правительстве Саратовской области Кузнецова проработала восемь лет. Первой ее должностью в 2012 г. стал пост главы комитета по информатизации. Согласно документам суда, она стала «оказывать помощь» бизнесмену спустя около года с момента этого назначения.

В декабре 2016 г. комитет, возглавляемый Кузнецовой, был объединен с Минэкономразвития Саратовской области. Из правительства она не ушла – вместо этого она заняла пост замминистра. В ее ведении было ИТ-направление деятельности ведомства.

Начало расследования

Пока неизвестно, как и когда именно вскрылся факт «сотрудничества» Ларисы Кузнецовой с предприимчивым бизнесменом. Дело против нее было возбужден в феврале 2020 г. на основе показаний Аверкина, после чего она была вынуждена уйти из правительства Саратовской области.

«7 в 1» — как «Открытие» объединила инфраструктуру семи компаний в одном ЦОД Инфраструктура

Обвинение против Кузнецовой вынесло управление Следственного комитета России. Ей инкриминировали нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взятки должностным лицом), а Олегу Козлову приписали нарушение ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Примечательно, что в итоге Кузнецова получила не самое серьезное наказание за преступление. Ей грозило заключение на срок до 15 лет и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки (938 млн руб.). Ее супруга ждали 12 лет заключения и те же 938 млн штрафа.

Оправдательный приговор

На предварительном следствии и на суде супруги не признавали вину в полном объеме. Обвинение просило назначить каждому из них по 10 лет лишения свободы. На тот момент мера пресечения Кузнецовой назначена не была, а ее супруг подписал подписку о невыезде

В начале апреля 2021 г., как пишет «Коммерсант», Кузнецова и ее супруг по решению все того же Октябрьского райсуда Саратова были оправданы. «Суд, оценив представленные стороной обвинения доказательства в совокупности с другими исследованными доказательствами, пришел к выводу, что событие преступлений, вмененных подсудимым Ларисе Кузнецовой и Олегу Козлову, не установлено, в связи с чем судом постановлен оправдательный приговор», – сообщили представители суда.

Что такое MBSE-подход к проектированию и каковы его преимущества? ИТ-тренды

С вердиктом, вынесенным судьей Анной Тихоновой, не согласилась саратовская Прокуратура. Была подана апелляция, и Саратовский областной суд отменил оправдательный приговор в первую инстанцию – во все тот же Октябрьский районный суд Саратова.

Обвинительный приговор был вынесен 31 января 2022 г.