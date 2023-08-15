Арестованный за взятку ИТ-бизнесмен Александр Моносов начал сдавать гендиректорские посты

Обвиняемый в даче взятки бизнесмен Александр Моносов перестал числиться гендиректором пары принадлежащих ему компаний, хотя еще продолжает оставаться гендиректором и учредителем многих ИТ-активов. Напомним, что Моносов был задержан по подозрению в даче взятки экс-замминистра Максиму Паршину.

Пост сдал, пост принял

Как выяснил CNews, заключенный под стражу бизнесмен и гендиректор «БФТ холдинга» Александр Моносов начал передавать занимаемые им посты гендиректора.

В начале августа 2023 г. Моносов перестал числиться гендиректором ООО «Эпиона софт» и ООО «Ман сервис». Теперь главой этих компаний является Анна Адрианова. С ноября 2020 г. она была учредителем ООО «БФТ.Волгоград», но в июне 2022 г. юрлицо было ликвидировано (с ноября 2015 г. по ноябрь 2020 г. учредителем компании был Александр Моносов), следует из базы «Контур.фокус».

В июле 2023 г. Александр Моносов был задержан по подозрению в даче взятки наряду с экс-замминистра Минцифры Максимом Паршиным, которому предъявили обвинение в незаконном получении денежных средств.

Чем занимаются компании

По данным базы, «Эпиона софт» занимается разработкой ПО. Юрлицо компании было зарегистрировано в Санкт-Петербурге. По результатам 2022 г. чистый убыток компании составил 14,4 млн руб. «Ман сервис» также зарегистрирована в северной столице. Компания, судя по ОКВЭД, занимается покупкой и продажей нежилых помещений. Ее чистая прибыль по итогам 2022 г. достигла 190 тыс. руб. Обе компании принадлежат Александру Моносову.

Фото: «БФТ холдинг» Александр Моносов перестал числиться гендиректором пары компаний после ареста

Однако Моносов все еще остается гендиректором либо владельцем многих компаний. В первую очередь гендиректором «БФТ холдинга», одним из учредителей ООО «Датамарт» (принадлежит 2% долей), учредителем (67,2%) ООО «Настоящий электронный полис», гендиректором ООО «Суперкод» и др.

CNews ожидает ответа от представителей «БФТ холдинга» относительно планов передать управление компанией другому физлицу.

Взятие под стражу

В середине июля 2023 г. стало известно о взятии под стражу экс-замглавы Минцифры Максима Паршина. Как написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александр Хинштейн, Паршин был взят с поличным при получении взятки в 3,5 млн руб. в московском ресторане 12 июля 2023 г. По словам Хинштейна, деньги предназначались в качестве помощи в выделении грантов.

Паршину, который проходит по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), как и А.Н. Моносову (по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ, дача взятки в особо крупном размере) может грозить срок лишения свободы до 15 лет. Также статьи предусматривают штрафы до 70-кратной суммы взятки или запрет занимать определенные должности также на срок до 15 лет. Вину Максим Паршин не признает.

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В конце июля фигурантов дела сначала отправили под домашний арест. Но затем Мосгорсуд отменил ранее вынесенное решение и отправил Моносова и Паршина в СИЗО.

На фоне коррупционного скандала, Паршин сложил с себя полномочия. Минцифры же после произошедшего решило приостановить выдачу грантов и проверить «чистоту» уже выданных.