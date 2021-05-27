Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города»

Арест министра цифрового развития Киргизии Азамата Дыйканбаева

В Киргизии арестован Азамат Дыйканабев, местный министр цифрового развития и вице-премьер. Его обвиняют в вымогательстве взятки у иностранной компании, являющейся подрядчиком по проекту «Безопасный город», сообщила представитель Государственного комитета по национальной безопасности республики (ГКНБ) Назгуль Кыдыралиева.

Первомайский районный суд Бишкека санкционировал арест Дыйканбаева на два месяца – до 20 июля 2021 г. Сразу после ареста президента Садыр Жапаров освободил Дыйканбаева от занимаемых постов.

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Напомним, в конце 2020 г. в Киргизии сменилась власть. Оппозиция не признала итоги парламентских выборов и в ходе уличных протестов вынудила президента Сооранбая Жээнбекова уйти в отставку. По требованию протестующих из тюрьмы был выпущен политический активист Садыр Жапаров, который сначала стал и.о. главы государства, а в начале 2021 г. был избран Президентом республики.

В начале мая Жапаров назначил новый состав Правительства республики, в который и вошел Дыйканбаев. То есть арест вице-премьера состоялся всего лишь через несколько недель после его назначения в Правительство.

Вице-премьер, министр цифрового развития Киргизии Азамат Дыйканабев арестован за вымогательство взятки у китайского поставщика «Безопасного города»

Министерство цифрового развития Киргизии также появилось в начале мая. Оно было образовано на базе Государственной службы цифрового развития, которая, в свою очередь, была образована в начале текущего года на базе Государственного комитета по связи и информационным технологиям.

У кого вымогал деньги министр цифрового развития

Адвокат Азамата Дыйканбаева Кайсын Абакиров заявил киргизской службе «Радио «Свобода» (признана в России иностранным агентом), что его подзащитного обвиняют в вымогательстве у китайской компании Shenzhen Sunwin Intelligent 2,6 млн сомов ($31 тыс). Якобы вице-премьер требовал данную сумму за продление контракта с указанной компанией по проекту «Безопасный город».

Акабиров отрицает вину своего подзащитного, утверждая, что тот не был уполномочен продлевать данный контракт. А само дело против Дыйканбаева его адвокат считает «политическим заказом».

Странности с «Безопасный городом»

Проект «Безопасный город» стартовал в киргизской столице Бишкеке в начале 2019 г. Он предполагает установку камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения Подрядчиком первого этапа проекта была российская компания «Вега». Тендер на реализацию второй этапа проекта, который предполагает охватить семь областей и два крупных города, прошел в 2019 г.

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Победителем тендера стала упомянутая компания Shenzhen Sunwin Intelligent, которая согласился выполнить необходимые работы за 2,7 млрд сомов ($32 млн) при стартовой цене 5,7 млрд сомов ($68,7 млн). «Вега» предлагала реализовать проект за 4,8 млрд сомов ($57,8 млн). Изначально проект должен был быть сдан за год, однако в конце 2020 г, из-за пандемии коронавируса, срок окончания работ был продлен до июля 2021 г.

К настоящему моменту работы остаются невыполненными. Заместитель министра цифрового развития Асель Кененбаева утверждает, что китайская компания продолжает работу, однако сейчас наблюдается проблема с ввозом оборудования.

После скандала с арестом Дыйканбаева депутат киргизского парламента Рыскелди Момбеков призвал власти страны расторгнуть договор с Shenzhen Sunwin Intelligent. Как пишет издание Gezitter, основанием для этого являются нарушения при проведении тендера: три из шести банковских гарантий, представленных китайской компанией, якобы оказались фальсифицированными, а предложенная компанией цена является подозрительно маленькой. Ранее на слишком низкую цену реализации проекта обратили внимания Счетная палата и Генпрокуратура республики.

Отметим, что после ареста Азамата Дыйканбаева новым министром цифрового развития был назначен Дастан Догоев. В 2019 г. он руководил Государственным комитетом по информационным технологиям и связи и как раз проводил тендер на реализацию второго этапа проекта «Безопасный город».