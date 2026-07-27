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Индексная книга (каталог) CNews*
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Клементьев Илья

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года 1
08.02.2013 Заработала веб-карта активности пользователей «СКБ Контур» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Клементьев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1344 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33393 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1700 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2408 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4546 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34799 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22302 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1354 1
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Лукьянов Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 2
Америка - Американский регион 2205 1
Азия - Азиатский регион 5913 1
Европа 24943 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6564 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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