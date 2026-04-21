Leomax увеличил продуктивность отдела продаж в пять раз с помощью «Скорозвона»

Компания Leomax (Молдова) начала использовать сервис «Скорозвон» для автоматизации исходящих звонков — это позволило увеличить количество звонков на одного менеджера в пять раз и масштабировать отдел продаж в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители «Скорозвона».

Leomax, компания по продаже бытовой техники, объединяющая телевизионный канал, интернет-магазин и контакт-центр, реализовала проект по оптимизации работы отдела продаж. Ранее менеджеры не успевали обрабатывать весь объем доступных контактов, тратили до 50% рабочего времени на ожидание соединения, автоответчики и недозвоны, что приводило к профессиональному выгоранию и росту текучести кадров.

С переходом на сервис «Скорозвон» компания автоматизировала исходящие звонки. Диалер автоматически набирает несколько номеров одновременно и соединяет менеджера только с клиентом, который ответил на звонок. Сервис также обеспечивает прозрачный контроль и отчетность по ключевым показателям работы менеджеров и отдела в целом.

Среди ключевых результатов: в пять раз увеличилось количество звонков на одного менеджера — с 100 до 500 в день; 20 тыс. контактов обрабатываются отделом ежедневно — раньше этот показатель составлял 20 тыс. в месяц; в два раза снизились потери рабочего времени менеджера — время в разговоре с 50% до 97%; в четыре раза увеличилась численность отдела продаж — с 10 до 40 человек.

Максим Карабецки, руководитель КЦ: «Сервис «Скорозвон», и, в частности, модуль предиктивного набора, стал для нас точкой масштабирования. Ранее мы не успевали обрабатывать все контакты, менеджеры прекращали работу с базами после серии недозвонов и автоответчиков, выгорали и увольнялись. С переходом на «Скорозвон» мы смогли эффективно использовать практически 100% рабочего времени сотрудников, процесс работы стал значительно проще».