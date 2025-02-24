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Страхов Дмитрий



24.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
27.12.2023 «Лига Цифровой Экономики» создала ИТ-инфраструктуру магазинов Desport 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Страхов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
Ростелеком 9749 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Альфа-Банк 1778 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 893 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1912 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2155 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 764 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7460 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
1С-Рарус РестАрт 25 1
Тиняков Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
Франция - Французская Республика 7861 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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