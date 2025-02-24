Страхов Дмитрий
|24.02.2025
|Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
|27.12.2023
|«Лига Цифровой Экономики» создала ИТ-инфраструктуру магазинов Desport 1
Страхов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
|Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
|Ростелеком 9749 1
|Тиняков Сергей 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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