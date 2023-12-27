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«Лига Цифровой Экономики» создала ИТ-инфраструктуру магазинов Desport

«Лига Цифровой Экономики» помогла сети Desport запустить информационную инфраструктуру к открытию магазинов в ноябре этого года. ИТ-ландшафт реализован на базе российских продуктов и open source-решений. Desport — отечественный бренд, который начал работать в России после приобретения активов французской сети магазинов спортивных товаров Decathlon. Об этом CNews сообщили представители компании «Лига Цифровой Экономики».

В ноябре 2023 г. российская компания Desport открыла свои первые спортивные магазины после приобретения активов французской сети Decathlon. Генеральным технологическим партнером нового бренда стала «Лига Цифровой Экономики». Команда проекта восстановила критичные для работы бизнес-приложения, которые были утрачены в связи с уходом компании-предшественника.

В ходе проекта была спроектирована целевая архитектура ИТ-ландшафта и интеграции, осуществлен архитектурный надзор за внедрением ключевых систем, реализованы базовые сервисы и новая инфраструктура, создана концепция организационной структуры Project Management Office, ИТ и разработки, организован Service Desk. Эти работы позволили возобновить деятельность компании и открыть отечественную сеть магазинов Desport в российских городах в ноябре 2023 г.

«Мы обладаем богатым опытом и компетенциями для цифровизации всех направлений работы омниканального ритейлера. Именно поэтому «Лига» была выбрана в качестве технологического партнера. Удалось в сжатые сроки развернуть качественную ИТ-инфраструктуру на базе импортонезависимых решений и обеспечить открытие новых магазинов в высокий сезон. В России нет устоявшейся компетенции по реализации подобных проектов, поэтому рестарт бизнеса такого масштаба — это уникальный опыт для обеих сторон. Мы благодарим Desport за оказанное доверие и высоко ценим наше партнерство», — сказал партнер «Лиги Цифровой Экономики» Сергей Тиняков.

«При поддержке "Лиги Цифровой Экономики" мы провели рестарт бизнеса в кратчайшие сроки. Результатом проекта стала не просто возможность открыть магазины в условиях санкционных ограничений — создана технологическая база для качественной работы и роста компании на многие годы вперед. Мы будем придерживаться самых высоких цифровых стандартов для обеспечения эффективных бизнес-процессов и качественного омниканального сервиса для наших покупателей по всей России», – сказал генеральный директор Desport Дмитрий Страхов.

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование

«Лига Цифровой Экономики» и Desport намерены продолжать и развивать сотрудничество. В частности, в 2024 г. планируются технологическое сопровождение сети магазинов в ходе операционной деятельности, реализация новых бизнес-процессов, помощь в формировании инхаус-команды ИТ-специалистов.

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«Лига Цифровой Экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают широкий спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 6 тыс. человек. В число заказчиков входят крупнейшие представители основных отраслей экономики: группа ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Altyn Bank, VEON, «Ростелеком», МТС, «Роснефть», «Россети», «Интер РАО», «Норникель» и др.

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