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«Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием

ИТ-компания «Сибур» подключила более 2000 датчиков интернета на заводах в Томске и Тобольске

«Сибур» подключил более 2000 датчиков интернета вещей и 15 базовых станций на предприятиях в Томске и Тобольске, создав самую широкую промышленную сеть датчиков в России.

В течение нескольких последних лет на заводах начали активно внедрять IIoT (промышленный интернет вещей). IIoT помогает удаленно контролировать показатели на заводах, а не собирать их вручную, и быстро принимать решения на основе данных. Так, например, на производстве пиролиза, где важно поддерживать определённую температуру труб, людям больше не нужно проверять теплоспутникии руками — теперь на трубах специальные датчики, которые автоматически передают данные с оборудования на IIoT-платформу.

Сама платформа умеет хранить, систематизировать и визуализирует данные для пользователей в удобном веб-интерфейсе. Разработчики «Сибур диджитал» создавали ее с нуля, так как готовые решения на рынке не подходили под поставленные задачи.

С помощью своего интернета вещей за 2020-2021 гг. «Сибур» смог сэкономить более 80 млн руб. и несколько тысяч часов труда за счет автоматизации процессов. К концу 2021 г. датчики будут стоят уже на девяти заводах. Также с июня 2021 г. разработка доступна и для внешних клиентов холдинга.

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