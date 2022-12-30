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«Сбер» и «Сибур» протестировали робота для промышленной логистики

Центр робототехники «Сбера» создал автономного мобильного робота для перевозки грузов на заводах и других производственных предприятиях.

Новинка прошла проверку на предприятии компании «Сибур-химпром». Роботы доставляли жидкие пробы нефтепродуктов по автомобильным дорогам и пешеходным зонам завода. При помощи компьютерного зрения и алгоритмов навигации роботы самостоятельно строили маршруты передвижения, объезжали препятствия, а также сообщали сотрудникам, когда именно привезут груз. Конструкция роботов адаптируема для перевозки других грузов и оборудования.

По итогам пилотного проекта решено развивать технологию и задействовать таких роботов на других предприятиях.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наши разработки для промышленной логистики отлично зарекомендовали себя, поэтому мы будем расширять спектр их применения. С каждым годом промышленные роботы берут на себя всё больше задач — это кардинально повышает эффективность и безопасность производств, ведь роботы закрывают самые сложные, опасные и рутинные участки, что облегчает человеческий труд и снижает вероятность нештатных ситуаций».

Данил Рассказов, генеральный директор компании «Сибур-химпром», сказал: «Применение роботов во внутренних процессах — это ещё один шаг к современному производству. Благодаря внедрению роботов для промышленной логистики от лаборатории робототехники «Сбера» мы повысили скорость и эффективность транспортировки проб на заводе. Роботы облегчают людям работу на предприятии, так как могут быть использованы в любое время суток и в плохую погоду. Интересно и то, как сотрудники приняли новое решение: они искренне радуются, когда встречают на пути робота, приветствуют его! Это наступившее будущее, о котором мы читали в фантастических романах».

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