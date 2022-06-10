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«СИБУР» запустил социальный проект для поддержки переквалификации в ИТ

Нефтегазохимический холдинг «СИБУР» запустил социальный проект «Выживут (не) только айтишники!» для поддержки людей, желающих сменить сферу деятельности и освоить ИТ-специальность.

На странице проекта представлены разборы 14 наиболее востребованных ИТ-специальностей с описаниями необходимых навыков и подробными списками книг, блогов, бесплатных курсов и игр, которые помогут их развить.

Также на лендинге опубликованы истории успешного перехода в ИТ от сотрудников «СИБУР диджитал» – к примеру, реальные кейсы переквалификации дизайнера в руководителя разработки или чиновника в архитектора данных. Герои каждой истории делятся с читателями советами и практическими рекомендациями, которые помогут им облегчить переход в ИТ и построить успешную карьеру в отрасли.

В рамках проекта «СИБУР» запустил подкаст «Легкий тяжелый диджитал», доступный в Apple Podcasts, «Яндекс музыке» и на SoundCloud. Подкаст посвящен разработке цифровых продуктов, новой промышленной революции, перспективах современных ИТ-специалистов, а также секретах и «подводных камнях» успешной карьеры.

«ИТ – одна из самых привлекательных сфер для людей, рассматривающих свое дальнейшее развитие в новых областях. А цифровизация тяжелой промышленности открывает самые интересные возможности, так как у нас очень широкое поле для применения всех передовых технологий четвертой промышленной революции при создании новых решений для производства. С помощью нашего проекта по поддержке переквалификации в ИТ мы делимся знаниями о нашей сфере, рассказываем о том, как адаптироваться и строить успешную карьеру в ИТ при переходе из других профессий», — рассказала директор по цифровым и информационным технологиям «СИБУРа» Алиса Мельникова.

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«СИБУР» ‒ интегрированная нефтегазохимическая компания России. Вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет «СИБУРу» создавать продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

В 2017 г. «СИБУР» объявил о масштабной цифровой трансформации, которая обеспечивает компании новый уровень эффективности за счет использования больших данных для принятия решений, цифровизации и роботизации процессов, применения инструментов из области Индустрии 4.0.

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