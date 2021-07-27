IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг»

IBS завершила работы по проекту присоединения предприятия «СИБУР Тобольск» к «Запсибнефтехим», входящих в группу «СИБУР Холдинг». Реорганизация включала в себя миграцию данных «СИБУР Тобольск» в IT-систему «Запсибнефтехим» и доработку функционала в системе ERP на базе SAP.

Целью проекта стала полная интеграция «СИБУР Тобольск» в «Запсибнефтехим», включающая перенос данных в системе SAP ERP. При этом предприятия продолжали непрерывную производственную деятельность в едином производственном цикле СИБУРа. Изменения затронули следующие направления: финансы, учет основных средств, закупки, логистика, ТОРО, управление инвестиционными проектами, производство, контроллинг, управление персоналом и казначейство.

Специалисты компании IBS совместно с сотрудниками «СИБУР Диджитал» осуществили перенос с отражением всех хозяйственных и финансовых операций в учетной системе SAP, необходимых для корректного формирования итогового баланса предприятий и поддержки сквозных производственных и логистических процессов. Кроме того, был проведен анализ данных, введенных в систему за два года работы с момента предыдущей миграции при внедрении SAP ERP. Выявленные ошибки и расхождения были скорректированы (нормализованы) в ходе проекта. При запуске системы в режиме опытно-промышленной эксплуатации, консультанты IBS осуществляли поддержку пользователей и помогали решать вопросы, связанные с переносом данных.

«За время проекта мы реализовали функциональные доработки в системе SAP ERP, подготовили шаблоны для переноса данных из одной балансовой единицы в другую и обеспечили бесшовную миграцию при условии, что предприятие “Запсибнефтехим” продолжало работать в обычном режиме», — комментирует руководитель проекта компании IBS Андрей Городничев.

Команда IBS также выступала в качестве проектного офиса и выполняла консолидированное управление процессами слияния. Эксперты IBS совместно с сотрудниками «СИБУР Диджитал» выполняли функциональное и интеграционное тестирование доработок в системе по измененным бизнес-процессам, отслеживали работу всех участников проекта, включая подрядчиков и участников со стороны «СИБУРа».

«Одна из ключевых особенностей проекта — сроки его реализации, — добавляет Александр Соколов, директор сегмента “Нефть и химия” IBS. — Он выполнялся в условиях невозможности сдвинуть запланированные даты юридической реорганизации. Команде удалось подготовиться и провести все работы менее чем за четыре месяца. Хотим отметить профессионализм команды «СИБУР Диджитал», при поддержке которых нам удалось уложиться в такие короткие сроки».

«Реализация такого масштабного проекта в столь короткие сроки — это безусловно вызов, который объединенная команда миграции IBS и “СИБУР Диджитал” приняла на себя и успешно реализовала», — отметила Елена Солдатова, руководитель проекта объединения от «СИБУР Диджитал».

«При выборе исполнителя мы ориентировались на опыт реализации аналогичных проектов, сильную экспертизу команды, а также готовность выполнить работы в сжатые сроки, — комментирует Владимир Черных, куратор проекта от СИБУРа. — Ранее мы выполняли с коллегами из IBS работы по миграции данных из “легаси” системы в целевую SAP ERP, поэтому сомнений в компетенции и надежности партнера не было. Важно обратить внимание, что задача была новая, и ранее использованные методики миграции не подходили полностью. Необходимо было разработать новые в сжатые сроки. В итоге все задачи были решены качественно и точно в срок».