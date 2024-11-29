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Цифровизация
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СИБУР и университет «Сириус» заключили соглашение о сотрудничестве

СИБУР и Научно-технологический университет «Сириус» подписали соглашение о партнерстве, направленном на реализацию совместных проектов и образовательных программ. Сотрудничество охватывает несколько ключевых направлений работы, включая информационные технологии, биоматериалы, экологические и образовательные инициативы. Об этом CNews сообщили представители СИБУР.

В рамках партнерства особое внимание будет уделено разработке решений на основе искусственного интеллекта. Это включает создание программных продуктов для оптимизации исследовательских процессов, моделирования и расчетов в нефтехимии.

Совместные проекты предполагаются и в области изучения биоматериалов на основе полимеров, что может открыть возможности расширения применения таких материалов в биотехнологиях и медицине.

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Цифровизация

Важной частью соглашения станет сотрудничество в области экологии. В фокусе — проекты по разработке технологий переработки и вторичного использования полимеров, а также внедрение решений для снижения углеродного следа производства в соответствии с ESG-стратегией компании СИБУР.

Еще одним направлением взаимодействия станет подготовка молодых специалистов. Университет «Сириус» реализует программы магистратуры, аспирантуры и дополнительного образования по востребованным естественно-научным направлениям, здесь открыт лабораторный комплекс в области наук о жизни, а СИБУР, в свою очередь, планирует развивать инициативы, нацеленные на поддержку талантливой молодежи в области исследований и разработок в нефтехимии.

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