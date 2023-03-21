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«Сибур диджитал» и ГК «Цифра» объединились для создания цифрового решения для R&D-лабораторий

Цифровой кластер «Сибур диджитал», специализирующийся на решении нестандартных задач по цифровизации нефтехимического производства, планирует создать цифровую систему управления R&D-процессами для исследовательских центров «Сибура». Решение будет построено на российском программном обеспечении в партнерстве с компанией «Цифровая индустриальная платформа» (совместное предприятие ГК «Цифра» и «Газпром нефти»), занимающейся разработкой ПО для нефтегазовой отрасли. Стороны рассчитывают, что их сотрудничество в перспективе приведет не только к акселерации и улучшению процессов в исследовательской деятельности «Сибура», но и к появлению нового на рынке цифрового продукта для R&D-лабораторий.

Пилотирование цифрового решения планируется начать с центра прикладного НИОКР «Сибур полилаб». «Полилаб» также занимается разработкой продуктов с использованием вторичного сырья, обучением в области переработки и изучения свойств полимерных материалов. В перспективе система будет масштабирована на другие исследовательские центры холдинга «Сибур»: НИОСТ, «Центр эластомеры ВСК», «ОПЦ КЗСК», «НИЦ Сибур-Химпром», «НТЦ Нижнекамскнефтехим» и «ЦЛО Казаньоргсинтез.

Основой для информационной системы R&D-центров должна стать платформа для работы с промышленными данными ZIIoT O&G и решение Zyfra Quality Lab для управления лабораторной информацией от «Цифровой индустриальной платформы». В рамках проекта эти продукты планируют дополнить необходимым функционалом и настроить под специфику каждой лаборатории. В частности, ожидается расширение функциональности классической системы LIMS по обработке и управлению лабораторными данными и дополнение его функциями, необходимыми для разработки новых продуктов.

В составе системы предполагается разработка приложений для планирования проектов НИОКР, отслеживания загруженности сотрудников, обслуживания научного оборудования, менеджмента качества и других. Функциональность проектной деятельности не предусматривается стандартными версиями лабораторных информационных систем.

В перспективе с помощью системы возможно будет подбирать рецептуры и осуществлять синтез нового продукта. Еще одним новшеством лабораторной системы для R&D-центров должен стать единый центр аттестации сырья и материалов.

Оптимальный сценарий развития продукта – это создание нового для российского рынка ПО решения, покрывающего все процессы исследовательских лабораторий, превосходящее зарубежные аналоги по функциональности и гибкости.

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«R&D-центры «Сибура» — это не только исследовательские лаборатории, но и постоянно развивающиеся центры кросс-индустриального и научного партнерства. Мы ожидаем, что наш цифровой проект поможет качественно улучшить процессы в масштабе всей сети исследовательских центров и обеспечит поддержку для их развития. Для его реализации мы выбрали наиболее продвинутые на российском рынке цифровые продукты. Разработки «Цифры» и ЦИПа отличаются высоким уровнем готовности нужного нам R&D-функционала. Кроме того, выбранный нами платформенный подход к реализации системы в комбинации с микросервисной архитектурой продуктов позволит гибко масштабировать решение и относительно быстро, самостоятельно или в партнерстве с разработчиками, создавать новый функционал под растущие потребности центров», — отметила Алиса Мельникова, генеральный директор «Сибур диджитал».

«Каждая исследовательская площадка «Сибура» обладает своими особенностями. Это открывает большие возможности для расширения и совершенствования функционала наших решений. При этом мы планируем придерживаться продуктового подхода в проекте и в результате на основе наших коробочных разработок создать принципиально новое решение, которое поможет «Сибуру» и другим нефтехимическим предприятиям искать более экологичные и эффективные методы производства полимеров, а также поддержит импортозамещение», — сказал Александр Смоленский, генеральный директор «Цифровой индустриальной платформы».

«Разработка и внедрение систем подобного класса само по себе заметное событие, в нашем же случае это не просто стандартное решение, а продукт с заметно расширенной функциональностью для НИОКР. С помощью новой системы рассчитываем выйти на новый уровень эффективности процессов и взаимопонимания между центрами НИОКР, ведь главная цель проекта – максимальная скорость разработки и вывода продуктов на рынок, что повлияет на всю индустрию», — сказал Артур Асланян, главный эксперт «Сибур полилаб».

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