Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Сбербанк и СИБУР в числе первых в стране внедряют LLM-модели в промышленность

Применение в промышленности ИИ-технологий Сбербанка позволит повысить производительность и конкурентоспособность. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Синергия «Сбера» и СИБУРа в сфере внедрения больших языковых моделей в промышленности приведет к повышению производительности и конкурентоспособности. Интеграция ИИ-технологий Сбера поможет СИБУРу создать ИИ-ассистента инженера-диагноста, ИИ-советчика для оптимизации закупки материально-технических ресурсов, ИИ-помощника в R&D-направлении для моделирования полимеров и создания материалов с новыми свойствами, а также ИИ-ассистента финансиста».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

В Telegram появилась внутренняя валюта

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В России создан квантовый чип, «который можно перепрограммировать на ходу»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024