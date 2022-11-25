«Сибур» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

«Сибур» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта. Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании России для совместного развития их компетенций и повышения эффективности использования ИИ в решении практических бизнес-задач. Меморандум о присоединении к альянсу 24 ноября также подписали «Русагро», ГК «Самолет», «Северсталь» и «Уралхим».

Основная цель участников альянса – совместная работа по созданию эффективных, способствующих развитию бизнеса ИИ-решений и их продвижению, обмен опытом и экспертизой, а также повышение качества и доступности отраслевых кадров для проектов в сфере искусственного интеллекта.

Для «Сибура» развитие решений на базе искусственного интеллекта стало одной из составляющих масштабной цифровой трансформации, которая началась в 2017 г. Сегодня в компании уже используется большой комплекс решений на базе ИИ и технологического моделирования для повышения эффективности производственных процессов: предиктивная диагностика оборудования, которая позволяет заблаговременно определить, в каком узле или агрегате развивается неисправность, и принять меры для предотвращения выхода из строя и остановки производственного процесса; интеллектуальная диагностика технологического процесса с применением моделей видеоаналитики для выявления отклонений от штатного режима работы и подсказки корректирующих действий; комплекс промышленного интернета вещей для получения оперативных данных о работе оборудования, таких как температура, давление, расход, вибрация, обороты, положение клапанов, и инструменты Big Data для обработки этих данных и своевременного реагирования на нештатные ситуации.

Искусственный интеллект также используется в маркетинге и продажах для расчета котировок на продукцию всех марок, ценообразования и поиска новых клиентов. Эти решения уже внедрены и тиражированы в периметре «Сибура», а некоторые отдельные их компоненты, например, платформа промышленного интернета вещей, доступны внешним компаниям.

Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI: BI-системы — это не роскошь, а норма как для крупного бизнеса, так и для СМБ Маркет

Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям, сказала: «Все наши задачи в области цифровизации направлены на повышение эффективности производственных процессов. За 5 лет, прошедших со старта цифровой трансформации, нам удалось построить внутренние диджитал-компетенции, включая работу с большими данными и ИИ, а также технологические платформы, на которых можно быстро создавать новые цифровые продукты. В реализации цифровых проектов участвуют тысячи людей, накопленный экономический эффект от цифровизации группы к концу 2022 г. составит около 30 млрд руб. Около половины этой суммы нам приносят инструменты на базе искусственного интеллекта и продвинутой аналитики. При этом без основательной цифровизаци базовых процессов у нас не было бы данных для применения ИИ и соответствующих эффектов. Задачи высокой технологической сложности – это сильный мотиватор для тех, кто хочет профессионально расти. Наши задачи нацелены на цифровизацию промышленности, которая является основой экономики страны, а возможность внести свой вклад в это стратегическое направление вызывает большой интерес у специалистов. Мы готовы помогать другим компаниям промышленной отрасли, делиться кейсами удачного применения инструментов на базе ИИ, экспертизой наших профессионалов, а также цифровыми решениями, которые мы уже внедрили и тиражировали на наших предприятиях, чтобы эффект от применения ИИ стал заметным не в единичных компаниях, а в масштабе всей российской промышленности».