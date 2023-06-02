СИБУР разработал «Умный чемодан» для контроля за работами

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) СИБУР представил новый ИТ-продукт собственной разработки «Умный чемодан» – мобильное решение для контроля за проведением ремонтных, и строительных работ на производстве. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

«Умный чемодан» может включать любой набор сенсоров для оценки обстановки: например, видеоконтроль на базе искусственного интеллекта, газоанализаторы, течеискатели и т.д. и передавать получаемую информацию по LTE-сети связи. Также «чемодан» может быть оснащен микрофоном и динамиком для приема звуковой информации и доведения до сотрудников корректирующей информации.

При этом в него встроен процессор на основе Edge-технологий (граничные вычисления), позволяющий «чемодану» не только собирать, но и анализировать информацию прямо на месте. Для аналитики не требуется передавать данные в единый сервис и перегружать каналы связи.

«С одной стороны, в «Умный чемодан» можно встроить практически любые сенсоры, с другой стороны он переносит вычисления максимально близко к производству без увеличения нагрузки на каналы связи и сервера. Благодаря этому его можно быстро и дешево использовать на предприятиях для разных задач», – сказал руководитель «Индустрии 4.0» «СИБУР диджитал» Вадим Щемелинин.

К числу преимуществ «Умного чемодана» также можно отнести его мобильность. В зависимости от комплектации продукт можно переносить, перевозить, ставить на беспилотные шасси и даже интегрировать с дронами. Гибкость адаптации продукта под задачи и его мобильность позволяют объединить наблюдение за работами сразу с нескольких уровней: ручной сбор данных – в том числе с помощью технологий мобильных обходов; автоматизированный сбор данных – например, с помощью платформы интернета вещей или интеллектуального видеонаблюдения; локальный анализ данных, подтверждение их достоверности и контроль качества.

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Таким образом, устройство помогает собирать и оценивать полную информацию о работе производства в связке с другими платформами сбора и анализа данных. Для этих целей в СИБУР применяются технологии мобильных обходов, программно-аппаратные комплексы дополненной реальности, видеоаналитики, промышленного интернета вещей, платформа обучения моделей ИИ собственной разработки.

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СИБУР — компания в глобальной нефтехимии, прозводитель полимеров и каучуков. В 2017 г. СИБУР объявил о масштабной цифровой трансформации, которая обеспечивает компании новый уровень эффективности за счет использования больших данных для принятия решений, цифровизации и роботизации процессов, применения инструментов из области «Индустрии 4.0».