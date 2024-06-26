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СИБУР запустил маркетплейс для производителей полимерных изделий

СИБУР запустил цифровую платформу-маркетплейс для поддержки продвижения продукции партнеров — производителей изделий с применением синтетических материалов — на экспортных рынках. В отличие от стандартных маркетплейсов платформа служит для партнеров СИБУРа, использующих его продукцию, «цифровой витриной» с верификацией заявок от покупателей и бесплатным размещением. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

«Сейчас на платформе представлено более 160 категорий продукции от более 100 производителей. Продвижение изделий осуществляется на страны СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона и северной Африки», — сказал руководитель проекта Евгений Царик.

«Одна из наших целей – помогать партнерам находить новых клиентов, развивать бизнес и расширять присутствие не только на российском рынке, но и за рубежом. Мы стремимся оказывать поддержку в их стратегии экспорта, предоставляя не только высококачественное сырье и продуктовые решения, но и прямой контакт с потенциальными клиентами. Количество заявок, получаемых через маркетплейс, говорит о широком интересе зарубежных клиентов к продукции наших партнеров», – отметил руководитель службы «Продуктовое продвижение и цифровые решения» СИБУРа Сергей Давидов.

Маркетплейс действует в тандеме с программой «Экспортный форсаж» — инициативой СИБУРа по предоставлению специальных условий на сырье для клиентов, поставляющих продукцию на зарубежные рынки.

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«Уже несколько лет мы внедряем различные инициативы для поддержки наших партнеров, заинтересованных в применении полимерных решений. Маркетплейс стал органичным дополнением «Экспортного форсажа» — эти инициативы помогают нашим партнерам успешно конкурировать на глобальном рынке и расширять свой бизнес. В рамках этих инициатив мы помогли партнерам реализовать уже более 20 масштабных кейсов с оптовыми продажами готовой полимерной продукции», — сказал руководитель по продажам Дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» Руслан Хайруллин.

Для участия в инициативе партнерам СИБУРа необходимо подписать соглашение о сотрудничестве, а также поделиться списком продуктов для размещения на платформе. После начала сотрудничества СИБУР размещает продукцию переработчика на платформе, реализует продвижение по цифровым каналам и, в дальнейшем, обрабатывает и передает заявки от покупателей партнеру.

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