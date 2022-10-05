СИБУР внедряет интернет вещей в «Казаньоргсинтезе»

Нефтегазохимический холдинг СИБУР начал внедрять в «Казаньоргсинтезе» программно-аппаратный комплекс промышленного интернета вещей (IIoT) собственной разработки.

Комплекс IIoT позволяет полностью автоматизировать сбор данных с производственного оборудования. Первые датчики интернета вещей установлены на заводе бисфенола А вместе с базовой станцией, которая обеспечивает беспроводную сеть для передачи данных. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

Информация с датчиков передается на IIoT-платформу, развернутую в операторной завода. Платформа выполняет необходимые операции по систематизации, хранению и визуализации данных для пользователей через веб-интерфейс, а также, при необходимости, передает данные в другие системы. Ее интерфейс по сложности не отличается от «умного дома» и не требует от пользователей дополнительной технической подготовки.

Благодаря непрерывной передаче данных датчики автоматизируют «ручные» проверки состояния оборудования и позволяют контролировать его в режиме реального времени.

С 2018 г. эффект от применения подобных решений на других предприятиях СИБУРа составил более 320 млн руб.

«Наш комплекс промышленного интернета вещей обеспечивает полный цикл от беспроводной передачи данных с оборудования до их аналитической обработки и последующего использования в математических моделях на основе технологий машинного обучения. Теперь “Казаньоргсинтез” вместе с другими нашими предприятиями входит в технологический авангард, использующий самые передовые решения в области интернета вещей в промышленности», — сказала директор по цифровым и информационным технологиям СИБУРа Алиса Мельникова.

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На данный момент в СИБУРе установлено порядка 3000 датчиков интернета вещей. Уже до конца 2023 г. более 1600 датчиков появятся на предприятиях холдинга в Республике Татарстан.

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СИБУР — российская компания по производству полимеров и каучуков. В 2017 г. СИБУР объявил о масштабной цифровой трансформации, которая обеспечивает компании новый уровень эффективности за счет использования больших данных для принятия решений, цифровизации и роботизации процессов, применения инструментов из области Индустрии 4.0.