Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Более половины экономического эффекта от цифровой трансформации СИБУР получил благодаря искусственному интеллекту

Использование решений на базе ИИ внесло решающий вклад в общий экономический эффект от цифровой трансформации СИБУРа, который за itcnm лет составил более 45 млрд руб. Об этом сообщила директор по цифровым и информационным технологиям компании Алиса Мельникова.

В холдинге СИБУР более 25 производственных площадок, на которых расположены десятки тысяч единиц оборудования. Это делает крайне востребованными решения для дистанционного мониторинга, непрерывного анализа и принятия решений как в области ведения технологических режимов, так и в области обеспечения надежности работы установок.

Например, компания использует комбинации технологических и математических моделей для определения максимально эффективных режимов работы оборудования. Также ИИ оценивает экономические последствия от действий операторов на предприятиях в реальном времени и подсказывает сотрудникам наилучшие варианты их действий. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы
ИТ в госсекторе

Интеллектуальные системы в СИБУРе делают за человека не только техническую работу, но и помогают ему принимать решения и избегать ошибочных действий. В результате растут показатели производительности труда и эффективности производства. Кроме этого, ИИ помогает обеспечивать высокое качество продукции и промышленную безопасность.

«Фокус СИБУРа в применении ИИ направлен на помощь людям в быстром принятии верных решений и предотвращении опасных действий, так как безопасность – один из наших ключевых приоритетов. Простыми словами, задача ИИ – помогать людям определить, что делать и что не делать. В 2023 г. СИБУР разработал более 70 новых гипотез применения ИИ. Помимо задач по дальнейшему повышению производительности труда, мы начинаем использовать искусственный интеллект в моделировании полимеров для создания материалов с новыми свойствами и снижения при этом количества лабораторных экспериментов в пользу цифровых», – сказала Алиса Мельникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Хакеров в России приравняют к террористам. Власти хотят радикально ужесточить кару за взлом – от 10 лет тюрьмы до пожизненного

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Создан первый в мире процессор с 900 тыс. ядер. Intel и AMD до такого далеко. Видео

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» планирует IPO. Оно может стать крупнейшим за последние годы

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще