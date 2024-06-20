«Сибур» запустил систему для управления R&D

В исследовательском центре для разработки и тестирования продуктов из полимеров «Сибур ПолиЛаб» (Москва) начали промышленную эксплуатацию системы для управления научно-исследовательскими работами. Это лишь начальный этап масштабного проекта «Сибура» по цифровой трансформации R&D. В дальнейшем компания намерена перевести на импортонезависимое решение все свои научно-исследовательские центры.

Проект создания совершенно новой системы для управления R&D-процессами цифровое подразделение «Сибура» ведет совместно с «Цифровой индустриальной платформой» (ГК «Цифра»). Он реализуется как набор взаимосвязанных приложений на базе российской платформы для работы с промышленными данными ZIIoT. Отправной точкой служит система для управления лабораторной информацией (ЛИМС НИОКР) Zyfra Quality Lab, базирующаяся на платформе.

Пилотной площадкой для проекта выступил «ПолиЛаб» в Сколково (Москва), один из семи центров «Сибура», специализирующихся на разработке и тестировании продуктов из полимеров: эксперты центра создают новые марочные решения и совершенствуют имеющиеся, исходя из потребностей заказчика и необходимых характеристик конечного продукта.

Сейчас на базе «Сибур ПолиЛаб» развернут и введен в эксплуатацию базовый функционал нового решения. Система ЛИМС НИОКР позволяет автоматизировать процессы по проведению испытаний и создать единое пространство для совместной работы с моментальным доступом ко всем данным.

Необходимость во внедрении комплексного решения возникла в связи со значительным ростом масштаба деятельности.

«Исследовательские центры «Сибура» находятся в постоянной трансформации: внедряются новые практики, совершенствуются и перестраиваются бизнес-процессы, меняется организационная структура. Система ЛИМС НИОКР позволит нам значительно ускорить процессы анализа данных, повысить точность исследований и оптимизировать работу наших научно-исследовательских центров. Только за счет базового функционала мы уже на первых этапах эксплуатации добились почти двукратного ускорения ведения заявок в системе и сокращения временных затрат на управление оборудованием и загрузкой персонала. Единая система позволит объединить все научно-исследовательские центры «Сибура» и организовать бесшовный процесс разработки и вывода продуктов на рынок независимо от часовых поясов и географии», — сказал Константин Вернигоров, генеральный директор «Сибур ПолиЛаб».

До конца 2024 г. запланировано тиражирование решения на другие центры «Сибур ПолиЛаб» в Воронеже, Казани, Ленинградской области, Перми, Нижегородской области, Томске и Нижнекамске, а затем и на научные центры «Сибура», занимающиеся разработкой инновационных решений в нефтехимии. Необходимые для этого подготовительные работы уже выполнены. Параллельно ведется разработка новых приложений. Завершение проекта намечено на 2025 г.

«Высокие темпы роста объемов и сложности работы исследовательских центров «Сибура» должны своевременно поддерживаться передовыми цифровыми технологиями, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Новое комплексное решение ЛИМС НИОКР для управления научно-исследовательской деятельностью на платформенной архитектуре – один из шагов на пути решения этой задачи. Мы уже реализовали базовый функционал и необходимые сервисы для работы с данными. Это упростит и ускорит создание новых цифровых решений для поддержки инновационных разработок в нефтехимии», — сказала Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура».

«У нас появился действительно уникальный цифровой продукт для R&D-лабораторий на базе уже зарекомендовавшей себя промышленной платформы для управления производством. Платформенная основа делает возможным максимально быстро разрабатывать и интегрировать в лабораторные процессы новые приложения, которые позволяют расширить возможности системы далеко за рамки стандартного функционала ЛИМС НИОКР. В частности, в нашем проекте предусмотрено наполнение системы таким функционалом, как планирование проектов с учетом наличия и загруженности ресурсов и сотрудников, обслуживание лабораторного оборудования, подбор рецептур и осуществление синтеза новых продуктов, а также менеджмент качества. Детализация требований и проектирование значительной части функционала системы ЛИМС НИОКР происходит совместно с экспертами «Сибур ПолиЛаб» и цифрового подразделения «Сибур», что делает систему ещё более приближенной к требованиям отрасли», — сказал генеральный директор «Цифровой индустриальной платформы», руководитель нефтегазового дивизиона ГК «Цифра» Александр Куканов.