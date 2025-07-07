Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178275
ИКТ 13873
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3478
Системы 25862
Персоны 76547
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2660
Мероприятия 858

Вернигоров Константин


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 СИБУР стал партнером Дирекции научно-технических программ 1
20.06.2024 «Сибур» запустил систему для управления R&D 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вернигоров Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Сибур Холдинг - Сибур ПолиЛаб НИИ - Научно-производственная организация 3 1
Цифра ГК 2487 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3155 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3236 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12464 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6625 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3872 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53793 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10816 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15520 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 47 1
Куканов Александр 19 1
Мельникова Алиса 96 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1540 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 130 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 966 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1567 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1985 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3126 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44480 1
Россия - РФ - Российская федерация 150514 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6064 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30540 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369863, в очереди разбора - 748222.
Создано именных указателей - 178275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще