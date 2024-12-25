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АО «Окское» доверило транспортировку яиц роботам-грузовикам

Теперь пять автономных грузовиков ежедневно перевозят паллеты с яйцами на территории предприятия, работая без участия водителя. Такая транспортировка хрупкого груза стала возможна благодаря сотрудничеству компании «ЭвоКарго» и АО «Окское». Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Транспорт Evocargo N1 был разработан российскими инженерами с нуля, где была исключена даже кабина для водителя. Комплекс датчиков и сенсоров, современные алгоритмы искусственного интеллекта и запатентованное программное обеспечение позволяют грузовикам совершать все необходимые маневры, распознавать и реагировать на препятствия, а также обрабатывать электронные данные для оптимизации логистики.

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ЭвоКарго
АО «Окское» доверило транспортировку яиц роботам-грузовикам

Использование автономных машин компанией дополняет ее стратегию внедрения новых технологий. Покупатель «Окских» яиц становится первым, кто касается продукции, поскольку все этапы производства от сбора яйца до упаковки – а теперь и перевозки на предприятии – выполняются автоматически.

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«Запуск автономной логистики на нашем предприятии является важным шагом на пути автоматизации производственных процессов. Мы стремимся оптимизировать использование ресурсов и снизить вероятность ошибок, возможных при ручном выполнении задач. Наша цель — доверить рутинные и механические задачи надежным технологиям. Кроме того, при помощи ИИ мы сможем еще точнее управлять логистикой на основе получаемой от грузовиков информации», – отметила коммерческий директор АО «Окское» Юлия Синельщикова.

«Благодаря безопасности и точности «умных» грузовиков они подходят для перевозки даже самого чувствительного груза. Мы рады участвовать в технологической модернизации логистики в агропромышленной сфере. Приятно видеть, что отечественный бизнес доверяет роботизированным грузовикам и открыт к применению новых инновационных решений на производстве. Высокий спрос на технологию, в свою очередь, обеспечил лидирующие позиции страны по разработке автономного транспорта», — сказал заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.

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