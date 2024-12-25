Окское АО Окская птицефабрика
|25.12.2024
|АО «Окское» доверило транспортировку яиц роботам-грузовикам 3
|21.02.2023
|ОПХ перешли на безбумажный кадровый ЭДО 1
Окское АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Evocargo - Эвокарго 21 1
|Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
|Минцифры РФ - Госключ 136 1
|Evocargo N1 11 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 1
|Махлин Дмитрий 95 1
|Разин Степан 4 1
|Жуков Василий 11 1
|Лебедева Алена 1 1
|Синельщикова Юлия 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144277 2
|Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1153 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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