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Окское АО Окская птицефабрика

Окское АО - Окская птицефабрика


25.12.2024 АО «Окское» доверило транспортировку яиц роботам-грузовикам 3
21.02.2023 ОПХ перешли на безбумажный кадровый ЭДО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Окское АО и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Evocargo - Эвокарго 21 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
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