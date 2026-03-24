Робогрузовики сформировали устойчивую бизнес-модель: как логистика адаптируется к дефициту водителей

Компания «ЭвоКарго» представила статистику развития роботизированных грузоперевозок в России и показала беспилотный электрогрузовик Evocargo N1, продемонстрировав достижения российских технологий автономного транспорта. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

«ЭвоКарго» представила аналитику за 2024-25 гг., отражающую активную диверсификацию структуры грузов в наземной беспилотной логистике. По сравнению с 2024 г., когда доминирующим типом грузов были товары народного потребления (~70% всех грузов), с 2025 г. сегменты перевозок стали значительно разнообразнее – стройматериалы (27%), продукты питания (16%), автозапчасти (12%), оборудование (10%). Это доказывает, что автономный транспорт становится универсальным инструментом для разных отраслей, в том числе с более операционно сложными типами грузов.

«Очевидно, что сегодня коммерческие беспилотные грузоперевозки позволяют по-новому выстроить экономику логистики практически в любой сфере. Благодаря автономному транспорту перевозки постепенно превращаются из трудоемкой услуги, опирающейся исключительно на доступность водителей, в масштабируемую цифровую систему. Экономическое преимущество теперь формируется за счет эффективности технологической инфраструктуры логистики, а не объема привлекаемых человеческих ресурсов», – сказал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

Компания разработала интерфейс для «коммуникации» с робогрузовиками. В приложении на смартфоне или планшете, через которое инициатор перемещения груза запускает перевозку, доступна вся необходимая информация о движении беспилотных грузовиков, включая время прибытия грузовика в точку погрузки или выгрузки, вес и количество загруженных паллет и др.

Кейсы «ЭвоКарго» показали, что автономная логистика на данном этапе уже сформировала устойчивую бизнес-модель, которая улучшает финансовые показатели клиентов за счет оптимизации ключевых затрат и повышения эффективности операций.

Использование сервиса автономной логистики снижает расходы на грузоперевозки в объеме до 35% за счет множества факторов, среди которых кардинальное снижение расходов на топливо благодаря работе робогрузовиков на электричестве, возможность их круглосуточной работы без выходных, минимизация человеческого фактора, оптимизация логистической нагрузки за счет сбора и анализа данных и не только.

С 2021 г. количество пользователей автономной логистики выросло более чем в 10 раз, что говорит о стремительном росте спроса на роботизированные решения. На фоне усиливающегося дефицита кадров беспилотные технологии становятся одним из наиболее эффективных инструментов снижения зависимости от человеческих ресурсов.

Согласно материалам «ЭвоКарго», количество реализованных проектов по интеграции беспилотного транспорта в бизнес-процессы заказчиков превысило 50. Несколько сотен единиц грузовиков выполняют коммерческие рейсы на территории 18 субъектов России.

Другие материалы рубрики

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

Тайвань поднимает цены на любимые россиянами марки ПК на 30%

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/