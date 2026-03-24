Робогрузовики сформировали устойчивую бизнес-модель: как логистика адаптируется к дефициту водителей

Компания «ЭвоКарго» представила статистику развития роботизированных грузоперевозок в России и показала беспилотный электрогрузовик Evocargo N1, продемонстрировав достижения российских технологий автономного транспорта. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

«ЭвоКарго» представила аналитику за 2024-25 гг., отражающую активную диверсификацию структуры грузов в наземной беспилотной логистике. По сравнению с 2024 г., когда доминирующим типом грузов были товары народного потребления (~70% всех грузов), с 2025 г. сегменты перевозок стали значительно разнообразнее – стройматериалы (27%), продукты питания (16%), автозапчасти (12%), оборудование (10%). Это доказывает, что автономный транспорт становится универсальным инструментом для разных отраслей, в том числе с более операционно сложными типами грузов.

«Очевидно, что сегодня коммерческие беспилотные грузоперевозки позволяют по-новому выстроить экономику логистики практически в любой сфере. Благодаря автономному транспорту перевозки постепенно превращаются из трудоемкой услуги, опирающейся исключительно на доступность водителей, в масштабируемую цифровую систему. Экономическое преимущество теперь формируется за счет эффективности технологической инфраструктуры логистики, а не объема привлекаемых человеческих ресурсов», – сказал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

Компания разработала интерфейс для «коммуникации» с робогрузовиками. В приложении на смартфоне или планшете, через которое инициатор перемещения груза запускает перевозку, доступна вся необходимая информация о движении беспилотных грузовиков, включая время прибытия грузовика в точку погрузки или выгрузки, вес и количество загруженных паллет и др.

Кейсы «ЭвоКарго» показали, что автономная логистика на данном этапе уже сформировала устойчивую бизнес-модель, которая улучшает финансовые показатели клиентов за счет оптимизации ключевых затрат и повышения эффективности операций.

Использование сервиса автономной логистики снижает расходы на грузоперевозки в объеме до 35% за счет множества факторов, среди которых кардинальное снижение расходов на топливо благодаря работе робогрузовиков на электричестве, возможность их круглосуточной работы без выходных, минимизация человеческого фактора, оптимизация логистической нагрузки за счет сбора и анализа данных и не только.

С 2021 г. количество пользователей автономной логистики выросло более чем в 10 раз, что говорит о стремительном росте спроса на роботизированные решения. На фоне усиливающегося дефицита кадров беспилотные технологии становятся одним из наиболее эффективных инструментов снижения зависимости от человеческих ресурсов.

Согласно материалам «ЭвоКарго», количество реализованных проектов по интеграции беспилотного транспорта в бизнес-процессы заказчиков превысило 50. Несколько сотен единиц грузовиков выполняют коммерческие рейсы на территории 18 субъектов России.